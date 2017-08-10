Самолет ВКС России пролетел над Пентагоном, Белым домом и зданием ЦРУ

ТАСС, ссылаясь на CNN, также сообщает, что самолет ВКС России должен был пролететь над Бедминстером, штат Нью-Джерси, где в настоящее время находится на отдыхе президент Дональд Трамп. Ту-154М еще пролетел над загородной резиденцией в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, недалеко от военной базы Райт-Пэттерсон в Огайо, около подземного командного пункта Маунт-Уэзер в Вирджинии и над военной базой Эндрюс, штат Мэриленд.