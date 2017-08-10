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Самолет ВКС России пролетел над Пентагоном, Белым домом и зданием ЦРУ

10 августа 2017, 09:07
Открытое небо.

Борт Воздушно-космических сил (ВКС) России совершил накануне в среду наблюдательный полет по территории США над Вашингтоном и его окрестностями.

Как сообщает ТАСС, траектория пролета российского самолета пролегала над Пентагоном, зданием Центрального разведывательного управления, Конгрессом Соединенных Штатов, а также Белым домом. Полет был осуществлен в рамках международной программы Открытое небо (Договор по открытому небу, ДОН).

ТАСС, ссылаясь на CNN, также сообщает, что самолет ВКС России должен был пролететь над Бедминстером, штат Нью-Джерси, где в настоящее время находится на отдыхе президент Дональд Трамп. Ту-154М еще пролетел над загородной резиденцией в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, недалеко от военной базы Райт-Пэттерсон в Огайо, около подземного командного пункта Маунт-Уэзер в Вирджинии и над военной базой Эндрюс, штат Мэриленд.

Представитель Госдепа США подтвердил, что маршрут наблюдательного полета в рамках программы ДОН был ранее полностью согласован с Москвой и Вашингтоном. Сторона, «принимающая» самолет международного партнера, имеет право маскировать наземные объекты при необходимости.


Источник: ИА «Город55»

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