О прибавке до 1000 руб. за детей, рожденных до 1990 г., объясняет ПФР

Маловероятно, что перерасчет будет выгоден тем, у кого один-два ребенка. Период ухода за первым и вторым ребенком «стоят» 1,8 пенсионных балла в год, что эквивалентно работе за зарплату в размере МРОТ. Говорить о более выгодном варианте можно, условно говоря, лишь для многодетных матерей, которые вместо ухода за третьим-четвертым ребенком работали на низкооплачиваемой работе – техничкой, санитаркой. Дело в том, что многодетные матери поддерживаются законом в части их пенсионного обеспечения – период ухода за третьим ребенком до полутора лет оценивается в 3,6 балла, а за четвертым – в 5,4 балла. Если многодетная мать получала минимальную зарплату вместо ухода за ребенком, ей может быть выгодно включить в стаж не работу, а уход.