О прибавке до 1000 руб. за детей, рожденных до 1990 г., объясняет ПФР

В последнее время не только в Омской области, но и по стране в целом поползли слухи о том, что женщинам-пенсионеркам надо срочно обращаться в органы Пенсионного фонда за увеличением пенсии. Сарафанное радио обещает прибавку в 200-1000 рублей за детей, родившихся до 1990 года.
Разобраться в ситуации мы попросили управляющего Омским отделением ПФР Сергея Тодорова.
Сергей Николаевич, даже к нам в редакцию обращаются пенсионерки с вопросом по увеличению пенсии. Подскажите, пожалуйста, действительно ли сейчас Пенсионный фонд пересчитывает пенсии женщинам с детьми?
Для понимания сути ответа хотел бы напомнить, что трудовой стаж человека складывается как из периодов работы, за которую работодателем уплачивались страховые взносы, так и из тех периодов, когда человек не работал, но выполнял социально значимые функции – к примеру, ухаживал за детьми. В расчет пенсии включается уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности (т.е. период ухода за не более чем четырьмя детьми).
Норма по включению «нестраховых» периодов в страховой стаж имела место и в ранее действующем законодательстве. Поэтому соответствующие выплаты уже включены в размер пенсии тем гражданам, которые не работали, а растили детей.
Нюанс заключается в ситуации, когда мать, имея ребенка в возрасте до полутора лет, не находилась в отпуске по уходу за ним, а работала. В этом случае в ее трудовой стаж включен период работы. Волна обращений в органы Пенсионного фонда сейчас связана с тем, что женщины хотят заменить работу периодом ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, считая, что этот вариант даст им прибавку к пенсии.
А как на самом деле?
На самом деле далеко не всем пенсионерам данный перерасчет выгоден – это зависит от индивидуальных показателей, по которым рассчитывается пенсия. Так, при перерасчёте по нестраховым периодам уменьшается продолжительность трудового стажа, из которого произведен расчет размера пенсии и сумма валоризации (увеличение за «советский» стаж). Если за этот период была учтена заработная плата с высоким размером, то она также подлежит исключению.
Маловероятно, что перерасчет будет выгоден тем, у кого один-два ребенка. Период ухода за первым и вторым ребенком «стоят» 1,8 пенсионных балла в год, что эквивалентно работе за зарплату в размере МРОТ. Говорить о более выгодном варианте можно, условно говоря, лишь для многодетных матерей, которые вместо ухода за третьим-четвертым ребенком работали на низкооплачиваемой работе – техничкой, санитаркой. Дело в том, что многодетные матери поддерживаются законом в части их пенсионного обеспечения – период ухода за третьим ребенком до полутора лет оценивается в 3,6 балла, а за четвертым – в 5,4 балла. Если многодетная мать получала минимальную зарплату вместо ухода за ребенком, ей может быть выгодно включить в стаж не работу, а уход.
Сергей Николаевич, можно привести пример?
Вот на прошлой неделе обратились две женщины, вышедшие на заслуженный отдых в 2013 и в 2014 году. Продолжительность стажа у них почти одинаковая - 24 и 23 года, только у первой пенсионерки заработная плата не очень высокая, а у второй – максимальная. В результате перерасчета у первой получательницы увеличение пенсии при замене периодов работы на период ухода составило 148 рублей, а у второй размер пенсии при таком перерасчете стал меньше прежнего. Ей был выгоднее прежний расчет – по трудовому стажу, поэтому ей оставили прежний размер пенсии.
Кому точно не надо обращаться в Пенсионный фонд за этим перерасчетом?
Во-первых, тем, кому пенсия назначена в 2015-м году и позднее – наиболее выгодный вариант им уже выбран при назначении пенсии. Конечно, не нужно обращаться женщинам, не имеющим детей, а также женщинам, которые использовали отпуск по уходу за ребенком до полутора лет по назначению, т.е. не работали.
Наша практика показывает, что если, как мы говорили выше, для расчета пенсии у женщины взят период с максимальной зарплатой, это будет для нее более выгодно, чем перерасчет по уходу за ребенком.
Есть и еще тонкости. Например, ветераны Омской области, у которых размер пенсии ниже 14379 рублей, получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) 550 рублей. Если в результате перерасчета размер пенсии превысит указанную сумму (14379 рублей), они утратят право на ЕДВ (550 рублей). Прибавка же к пенсии может быть значительно ниже.
Если все-таки есть желание обратиться за перерасчетом, это можно сделать только в Пенсионном фонде?
Конечно, нет. Сегодня граждане могут обратиться:
- в МФЦ (многофункциональный центр);
- через работодателя (если пенсионер продолжает работать);
- в электронном виде через ЕПГУ (Единый портал государственных услуг);
- путем направления заявления, форма которого предусмотрена Административным регламентом предоставления ПФР госуслуги по установлению пенсий, утвержденным Приказом Минтруда РФ от 19.01.2016 № 14н. Заявление отправляется по почте с приложением копий необходимых документов.
Заявление можно найти на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru), пройдя по ссылке: Главная – Дополнительная информация – Законодательство – Административные регламенты предоставления ПФР государственных услуг – Приказ Минтруда РФ от 19.01.2016 № 14н.
Информация предоставлена пресс-службой Омского отделения ПФР
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»