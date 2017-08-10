Долг и пени за капремонт спишут с банковских карт омичей без их ведома

При наличии просроченных платежей за капремонт, региональный оператор имеет право применить штрафные санкции, а именно начислить пени.
С июля оператор уже приступил к применению к должникам таких санкций, а квитанции с начисленными пенями омичи получат уже сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области.
Отмечается, что штрафные санкции оператор вправе применить, если от гражданина не поступало оплаты за капремонт в течение одного месяца, при этом пеня начисляется на всю сумму долга, начиная с 31 дня.
Предположим, что на 21 июля сумма долга составляла 10 тысяч рублей – оплата должна была быть произведена 20 июня – размер пени будет равен 33 руб. Если же собственник не погасит задолженность и до 20 августа, то в августовских квитанциях уже будет фигурировать сумма в 126 рублей, а к декабрю – 500 руб.
Пеня, также как и основной долг, может быть взыскана в судебном порядке. При этом, человек узнает о вынесении в отношении него судебного решения после того, как с его карты будет списана сумма долга. В соответствии с действующим законодательством, присутствие должника не обязательно для вынесения судебного решения. Однако, судебные издержки – госпошлину, расходы судебных приставов - все-таки будет платить собственник-должник.
Источник: ИА "Город55"