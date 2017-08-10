Долг и пени за капремонт спишут с банковских карт омичей без их ведома

Пеня, также как и основной долг, может быть взыскана в судебном порядке. При этом, человек узнает о вынесении в отношении него судебного решения после того, как с его карты будет списана сумма долга. В соответствии с действующим законодательством, присутствие должника не обязательно для вынесения судебного решения. Однако, судебные издержки – госпошлину, расходы судебных приставов - все-таки будет платить собственник-должник.