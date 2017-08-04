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Трем кандидатам в Горсовет с судимостью отказали в регистрации

4 августа 2017, 15:07
Скрыли информацию.

Омская городская избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов в депутаты Горсовета. Удостоверения получили кандидаты от Единой России, ЛДПР, Справедливой России.

Как сообщили ИА «Город55» в Горизбиркоме, из списка кандидатов исключены три человека, представители справедливороссов – Юрий Александров, Василий Яковлев и Мурат Бекбергенов. Основание для исключения – личные письменные заявления.

Помимо этого исключены из списка кандидатов еще трое: Владимир Виноградов, Константин Ткаченко, Марат Абдуалимов. Со слов главы городского избиркома Ивана Ходакова, к ним поступила информация, что эти кандидаты имели в свое время судимость, но не указали ее в заявлениях, что является нарушением закона.

Также отказались от участия в выборах, подав заявление, Сергей Яшнев (ЛДПР) и Алексей Козинкин (Единая Россия).


Источник: ИА "Город55"

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