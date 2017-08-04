Трем кандидатам в Горсовет с судимостью отказали в регистрации

Помимо этого исключены из списка кандидатов еще трое: Владимир Виноградов, Константин Ткаченко, Марат Абдуалимов. Со слов главы городского избиркома Ивана Ходакова, к ним поступила информация, что эти кандидаты имели в свое время судимость, но не указали ее в заявлениях, что является нарушением закона.