Трем кандидатам в Горсовет с судимостью отказали в регистрации

Омская городская избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов в депутаты Горсовета. Удостоверения получили кандидаты от Единой России, ЛДПР, Справедливой России.
Как сообщили ИА «Город55» в Горизбиркоме, из списка кандидатов исключены три человека, представители справедливороссов – Юрий Александров, Василий Яковлев и Мурат Бекбергенов. Основание для исключения – личные письменные заявления.
Помимо этого исключены из списка кандидатов еще трое: Владимир Виноградов, Константин Ткаченко, Марат Абдуалимов. Со слов главы городского избиркома Ивана Ходакова, к ним поступила информация, что эти кандидаты имели в свое время судимость, но не указали ее в заявлениях, что является нарушением закона.
Также отказались от участия в выборах, подав заявление, Сергей Яшнев (ЛДПР) и Алексей Козинкин (Единая Россия).
Источник: ИА "Город55"