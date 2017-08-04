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Бабкина в Омск не едет – в программе выступления певицы города нет

4 августа 2017, 12:19
Концерта не будет?

Очередная громкая новость, связанная с приездом в Омск и выступлением народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной на Дне города, появилась в сети сегодня, 4 августа.


Омичи не увидели в программе выступления певицы города Омска: «На официальном сайте Надежды Бабкиной, в разделе «Афиша», города Омска нет». А в запланированных выступлениях в августе у ансамбля "Русская песня" значатся только спектакль "Метаморфозы" и "Национальное шоу России "Кострома".


Редакция ИА «Город55» на всякий случай уточнила в департаменте культуры омской мэрии, не отменен ли, случайно, концерт Надежды Бабкиной в Омске, который запланирован на завтра, 5 августа.


В мэрии пока данной информацией не владеют, подробности будут позднее. «К сожалению, никаких комментариев не могу дать. После 14 часов позвоните, пожалуйста», сказали в департаменте культуры омской мэрии.


Однако, информация о выступлении Надежды Бабкиной на площади Победы в Омске в афише празднования Дня города пока есть…

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Афиша#Город#Культура
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