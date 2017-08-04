Бабкина в Омск не едет – в программе выступления певицы города нет



Омичи не увидели в программе выступления певицы города Омска: «На официальном сайте Надежды Бабкиной, в разделе «Афиша», города Омска нет». А в запланированных выступлениях в августе у ансамбля "Русская песня" значатся только спектакль "Метаморфозы" и "Национальное шоу России "Кострома".