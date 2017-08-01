Омич, пытаясь убежать от участкового, дважды выстрелил в него из ружья



Посягательство на жизнь произошло вечером 30 июля в селе Чапаево Колосовского района, когда участковый выяснял обстоятельства ранее совершенного правонарушения. Тогда местный житель, не желая нести ответственность за содеянное, направил заряженный двумя патронами ствол охотничьего ружья на сотрудника полиции и поочередно нажал на оба спусковых крючка.