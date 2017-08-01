Омич, пытаясь убежать от участкового, дважды выстрелил в него из ружья

В Омской области 35-летний мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в сотрудника полиции, пытаясь скрыться с места происшествия.
Посягательство на жизнь произошло вечером 30 июля в селе Чапаево Колосовского района, когда участковый выяснял обстоятельства ранее совершенного правонарушения. Тогда местный житель, не желая нести ответственность за содеянное, направил заряженный двумя патронами ствол охотничьего ружья на сотрудника полиции и поочередно нажал на оба спусковых крючка.
По счастливому стечению обстоятельств, оба раза произошла осечка. Оставшийся в живых полицейский обезоружил мужчину и доставил его в правоохранительные органы.
На данный момент расследование уголовного дела в связи с посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
Подозреваемый находится под стражей, а оказавшееся незарегистрированным оружие отправлено на баллистическую экспертизу, по результатам которой примут решение о возбуждении еще одного уголовного дела по статье 222 УК РФ, рассказали редакции ИА "Город55" в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»