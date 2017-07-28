В омских маршрутках хотят запретить расчёт наличными

Накануне, 27 июля, на заседании общегородского форума депутаты Заксобрания, Горсовета и общественники говорили о том, как наполнить городской бюджет дополнительными источниками дохода.
Депутат регионального Заксобрания Вячеслав Васильев предложил революционную идею решения проблемы увеличения доходов бюджета Омска.
- Надо вывести перевозчиков из теневого бизнеса – перейти на безналичную оплату проезда. Тогда все будет прозрачно и одни плюсы. Тогда реально стоимость проезда уменьшится. Ни один перевозчик, если будет показывать свои реальные доходы, он не получит стоимость проезда, которую получает муниципалитет, - заявил Васильев.
Его поддержали коллеги из Горсовета. По словам Юрия Федотова переход на безналичную оплату проезда, когда все платится «в белую», кардинально изменит ситуацию с поступлением налогов от частных перевозчиков.
- Это совсем другая процедура, это качественно все меняет. Понятно, это не понравится частным перевозчикам, у них сейчас все хорошо, - сказал Федотов.
Как заметил другой депутат Александр Иванов, безналичная оплата не устроит и других участников рынка перевозок: «Муниципальным предприятиям это тоже не понравится. Как они деньги тырить будут?"
По словам Иванова, решение вопроса безналичной оплаты на транспорте нельзя тянуть один, два года, ее надо вводить до конца текущего года.
- И тогда у нас не будет болеть голова – платят перевозчики налоги или нет. Мы уже из бюджета города Омска ввалили в муниципальный транспорт 2,5 миллиарда рублей за семь лет. Это бешеные деньги. Покажите мне, где у нас новые автобусы?
Источник: ИА "Город55"