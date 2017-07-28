В омских маршрутках хотят запретить расчёт наличными

- И тогда у нас не будет болеть голова – платят перевозчики налоги или нет. Мы уже из бюджета города Омска ввалили в муниципальный транспорт 2,5 миллиарда рублей за семь лет. Это бешеные деньги. Покажите мне, где у нас новые автобусы?