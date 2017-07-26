Бабурина не пустили в губернаторы

Бывшему омичу Сергею Бабурину не быть губернатором Севастополя, во всяком случае в этом году. Местная избирательная комиссия отказала ему в регистрации.
Сергей Бабурин не предоставил на регистрацию никаких документов, сообщает
Напомним, в конце июня Сергей Бабурин рассказал в своем Твитере, что выдвинут кандидатом в губернаторы Севастополя от партии «Российский общенародный союз».
Стоит добавить, что губернатором Севастополя все-таки может стать омич. Накануне Севизбирком зарегистрировал в качестве кандидата в губернаторы, уроженца Омска и нынешнего исполняющего обязанности главы правительства Севастополя Дмитрия Овсянникова.