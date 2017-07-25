Привет губернатору: омичи ловят рыбу в огромных лужах у дороги



"То место, где весной второй год подряд топит нашу дорогу (участок автодороги Полтавка-Соловьевка - прим.) жители Соловьевки, Смелого и Лубянки теперь называют «самым клевым местом», - пишет женщина, - Приехав в отпуск в родные края, мы с отцом и сыном решили порыбачить, первый раз оказался неудачным - поехали не туда. "Езжайте на наше соловьевское море, только там получите отличный клев и массу впечатлений, - посоветовал нам местный рыбак. Не особо ему доверяя, все же уложили рыболовные снасти и отправились туда. И что же мы увидели на месте? Рыбаки прямо с обочины каждые 5 минут таскали отличных карасей. Закинули и мы свои удочки - итогом двух часов рыбалки стал улов, состоящий из 55 карасей и 7 ротанов. Разве не удача? Да, и еще стрекозы – они просто там просто чудесные"...