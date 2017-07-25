Привет губернатору: омичи ловят рыбу в огромных лужах у дороги

Весенний паводок в регионе доставил омичам немало проблем и хлопот: подтопленными оказались целые районы, не считая единичных населенных пунктов. Однако, только русский человек из каждой, казалось бы, безвыходной ситуации может получить не только определенную выгоду, но и доставить себе приятные впечатления.
В редакцию ИА "Город55" пришло письмо от жительницы Полтавского района, где второй год подряд топит весенними водами участок автодороги, что, естественно, негативно отражается на повседневном быте местного населения - жители целого поселения вынуждены искать запасные пути, чтобы добраться до районного центра. Но полтавчанка в этот раз, обратившись в нашу редакцию, вовсе не жаловалась на бездействие властей, которые только обещают отремонтировать поврежденную паводком дорогу, а решила поделиться впечатлениями от рыбалки, которую организовывают местные жители на этом самом "
"То место, где весной второй год подряд топит нашу дорогу (участок автодороги Полтавка-Соловьевка - прим.) жители Соловьевки, Смелого и Лубянки теперь называют «самым клевым местом», - пишет женщина, - Приехав в отпуск в родные края, мы с отцом и сыном решили порыбачить, первый раз оказался неудачным - поехали не туда. "Езжайте на наше соловьевское море, только там получите отличный клев и массу впечатлений, - посоветовал нам местный рыбак. Не особо ему доверяя, все же уложили рыболовные снасти и отправились туда. И что же мы увидели на месте? Рыбаки прямо с обочины каждые 5 минут таскали отличных карасей. Закинули и мы свои удочки - итогом двух часов рыбалки стал улов, состоящий из 55 карасей и 7 ротанов. Разве не удача? Да, и еще стрекозы – они просто там просто чудесные"...
Что скажете на это? Действительно, удача. Хоть дороги нет, но зато есть отличное место отдыха и приятного времяпрепровождения.
К слову сказать, соловьевцы, испробовав уже, казалось бы, все методы выяснения, когда же наконец-то местные власти займутся ремонтом дороги, решились на крайние меры: пишут губернатору письма, заполняя специальные купоны, размещенные в местной районной газете, и спрашивают теперь уже у главы региона: Виктор Иванович, когда уже будет отремонтирована дорога на Соловьевку?
Ну, а пока губернатор молчит, жители Соловьевского сельского поселения продолжают ежедневно ездить на рыбалку, а то вдруг отремонтируют дорогу, и "соловьевское море" пересохнет...
Источник: ИА "Город55"