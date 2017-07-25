Омская больница выплатит 450 тысяч рублей ребенку за проколотый глаз

Прокуратура Омска дала положительное заключение по делу о компенсации морального и материального вреда подростку, которому прокололи глаз в результате врачебной ошибки.
Куйбышевский районный суд города обязал БУЗОО «Клиническую офтальмологическую больницу им. В.П. Выходцева» выплатить мальчику 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и более 50 тысяч рублей для оплаты лечения, проезда и проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Омской области.
Напомним, что врачебная ошибка произошла в апреле 2013 года, когда мальчику, инвалиду по зрению, во время лечения проводили парабульбарную инъекцию. Медсестра во время процедуры допустила перфорацию глазного яблока.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила существование прямой связи между нарушением процедуры оказания медицинской помощи и последующим ухудшением зрения мальчика. Степень тяжести вреда, нанесенного пациенту, определена, как средняя.
Ответчик признал наличие врачебной ошибки, согласился с тем, что процедуру должен был проводить лечащий врач, а не медицинская сестра.
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Источник: ИА «Город55»