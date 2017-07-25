Омская больница выплатит 450 тысяч рублей ребенку за проколотый глаз



Куйбышевский районный суд города обязал БУЗОО «Клиническую офтальмологическую больницу им. В.П. Выходцева» выплатить мальчику 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и более 50 тысяч рублей для оплаты лечения, проезда и проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Омской области.