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Культовая группа Ногу Свело выступит в Омске с бесплатным концертом

25 июля 2017, 08:29
В конце августа.

В конце августа в Омске с бесплатным концертом выступит легендарная российская рок-группа «Ногу Свело!», фронтменом которой является Максим Покровский.

Музыканты выступят в рамках open air «Территория Авангарда», который пройдет около спортивного комплекса «Арена Омск» 20 августа. Для горожан вход на мероприятие будет свободным, сообщает «Омск Здесь».

Поддержку в организации этого мероприятия окажет «Радио Сибирь», которое недавно совместно с омским клубом проводила турнир по хоккею на песке.





Фото: vk.com/nogusveloofficial
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Музыка#Общество
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