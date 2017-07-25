Культовая группа Ногу Свело выступит в Омске с бесплатным концертом

В конце августа в Омске с бесплатным концертом выступит легендарная российская рок-группа «Ногу Свело!», фронтменом которой является Максим Покровский.
Музыканты выступят в рамках open air «Территория Авангарда», который пройдет около спортивного комплекса «Арена Омск» 20 августа. Для горожан вход на мероприятие будет свободным, сообщает «
Поддержку в организации этого мероприятия окажет «Радио Сибирь», которое недавно совместно с омским клубом проводила турнир по хоккею на песке.
Фото: vk.com/nogusveloofficial
Источник: ИА «Город55»