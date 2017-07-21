Выходные в Омске: Сабантуй, пикник и тусовка на пляже

Впереди выходные, и для тех, кто не боится дождей, редакция ИА «Город55» подготовила афишу мероприятий.
Итак, в субботу 22 июля в 10:00 на Зеленом острове начнется традиционный татарский праздник «Сабантуй», который продлится весь день. Его организаторами выступят Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият» и Департамент общественных отношений и социальной политики администрации города.
Во время народного гуляния пройдет конкурс среди девушек «Сабантуй Кызы». Барышни продемонстрируют не только свою красоту, но и таланты, ум, умение готовить, а так же знание народных традиций. Примечательно, что победительница представит Омск в полуфинале Всероссийского конкурса красоты и таланта «Татар кызы – 2017» в Казани.
Сабантуй обещает быть ярким, шумным и запоминающимся. На празднике гостей ждут веселые конкурсы и игры, концерт и спортивные состязания. Во время гуляний будет действовать ярмарка, желающие отведают блюда национальной кухни.
Далее, в 12 часов в парке Птичья гавань начнется семейный праздник
Вечером того же дня все желающие смогут научиться танцевать на бесплатном занятии в сквере имени Дзержинского. Мастер-класс проведет школа YouDance при поддержке Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта. Начало в 18:00.
Кстати, не забудьте, что все выходные дни, и в субботу, и в воскресенье, продолжит свою работу
А в воскресенье, 23 июля, в Омске пройдет турнир по хоккею на песке, организованный ХК «Авангард». Поболеть за участников соревнования можно на Центральном пляже города. Старт в 14:00, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Победители получат главный приз – поездку на первый выездной матч в сезоне, когда омские «ястребы» сразятся с ЦСКА в Москве. Участники турнира на песке определены. Бороться за приз будут 32 команды.
Источник: ИА «Город55»