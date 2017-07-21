Выходные в Омске: Сабантуй, пикник и тусовка на пляже



А в воскресенье, 23 июля, в Омске пройдет турнир по хоккею на песке, организованный ХК «Авангард». Поболеть за участников соревнования можно на Центральном пляже города. Старт в 14:00, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Победители получат главный приз – поездку на первый выездной матч в сезоне, когда омские «ястребы» сразятся с ЦСКА в Москве. Участники турнира на песке определены. Бороться за приз будут 32 команды.