Уровень качества жизни в Омске признали одним из худших в России



Из всех критериев оценки качества городской среды, жилье и прилегающие пространства набрали самый высокий бал. Жилой сектор удостоился довольно высокой оценки безопасности, комфорта и современности. Тем не менее, экспертов опять не удовлетворили показатели экологии и разнообразия.