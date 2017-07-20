Уровень качества жизни в Омске признали одним из худших в России

Ранее ИА «Город55» сообщала
Напомним, что в выборку попали 90 населенных пунктов России. В городах оценивали уличную и жилую инфраструктуру, озеленение и водные пространства, социально-досуговые возможности, развитие общественно-делового сектора с точки зрения комфорта, разнообразия, экологичности и безопасности.
Накануне стали доступны к просмотру результаты исследования по 76 крупным городам России.
Еще более низкие баллы набрали только Волгоград (97 баллов), Пермь (119 баллов) и Самара(125 баллов).
Омск потерял свой статус «Город-сад», его природные пространства получили очень низкую оценку по показателям экологичности, разнообразию и комфорту. Водные и растительные ресурсы признаны небезопасными для местного населения.
Из всех критериев оценки качества городской среды, жилье и прилегающие пространства набрали самый высокий бал. Жилой сектор удостоился довольно высокой оценки безопасности, комфорта и современности. Тем не менее, экспертов опять не удовлетворили показатели экологии и разнообразия.
Удивительно, но столь волнующий омичей аспект экологичности, который показал самую низкую оценку в исследовании делового, природного и жилого секторов, получил высокий балл в оценке уличной инфраструктуры. Улицы города признаны чистыми, комфортными и безопасными. Социально-досуговая инфраструктура оценена, как разнообразная, но, к сожалению, небезопасная.
Индекс качества городской среды определил состояние Омска, как плохое.
Источник: ИА «Город55»