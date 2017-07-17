Перед мощной грозой с градом над Омском видели летающую тарелку

«Делал серию фотографий мощного грозового фронта над Омском в Ленинском округе и в кадр попал НЛО. Это не самолет, так как коридор посадки находится совсем в другой стороне. Это не пятно на объективе. Так как на других снимках этого пятна нет. Это не тряпка, так как летит она очень высоко и должна быть огромных размеров. Это не птица, так как нет крыльев. Это непонятно что, но по виду напоминает классическую летающую тарелку с блюдцем посредине. Кстати, после пролета этого «нечто», в Омске случилось сразу несколько тропических ливней, а Ленинский округ засыпало градом. Совпадение?»