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Перед мощной грозой с градом над Омском видели летающую тарелку

17 июля 2017, 14:35
Что это?..

Очередное событие в духе «Секретных материалов» произошло в Омске накануне сильнейшей грозы в минувшие выходные. Очевидец прислал в редакцию ИА «Город55» серию фотографий грозового неба, сделанную в районе Иртышской набережной и бульвара Победы.

Сам очевидец считает, что на одном из фото ему удалось снять НЛО или летающую тарелку:

«Делал серию фотографий мощного грозового фронта над Омском в Ленинском округе и в кадр попал НЛО. Это не самолет, так как коридор посадки находится совсем в другой стороне. Это не пятно на объективе. Так как на других снимках этого пятна нет. Это не тряпка, так как летит она очень высоко и должна быть огромных размеров. Это не птица, так как нет крыльев. Это непонятно что, но по виду напоминает классическую летающую тарелку с блюдцем посредине. Кстати, после пролета этого «нечто», в Омске случилось сразу несколько тропических ливней, а Ленинский округ засыпало градом. Совпадение?»

Фото для сравнения, что объектив чист:


В общем, это всё из разряда конспиралогии. Когда есть фото, но нет никаких дополнительных доказательств. Верить в это или нет дело сугубо индивидуальное.

Напомним, что пролет неопознанных объектов в Омске и Омской области попадает на фото и видеокадры с периодичностью раз в сезон. Бывает, что это не НЛО совсем, а к, примеру, ступень «Протона». Бывает, что китайский фонарик. Но бывает и то, объяснения чему нет совсем.

Источник: ИА «Город55»

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