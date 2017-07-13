Стоимость услуг омских оценщиков недвижимости может возрасти

- Я не вижу каких либо проблем или сложностей с этим. Я пока не слышал, чтобы кто-то сдавал эти квалификационные экзамены, но есть официальная страничка, где можно, заполнив анкету, подать свою заявку на сдачу. Я оптимист, я считаю, что после экзамена останутся 99,5% оценщиков. Тот, кто не в профессии, а числится формально и не готов учиться, те, наверное, отсеются. На рынке уже достаточно жесткая конкуренция настоящих профессионалов. От того, что эти профессионалы пойдут и сдадут экзамен, они вряд ли начнут повышать свои тарифы. Этого точно не произойдет. Снижение тарифа невозможно потому, что он и так достаточно низкий. А повышение невозможно потому, что рынок очень конкурентный, и все, кто сегодня на рынке, 99,5%, они сдадут экзамен и также останутся на рынке и продолжат конкурентную борьбу, - отметил директор компании «ОМЕКС» Максим Репин.