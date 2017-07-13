Стоимость услуг омских оценщиков недвижимости может возрасти

В России может резко сократится число оценщиков недвижимости, оборудования, ценных бумаг и других видов собственности, по некоторым расчётам на 70%. Как следствие, существенно возрастет стоимость их услуг.
По мнению специалистов Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ), многие оценщики вскоре могут утратить легитимность своей профессиональной деятельности. Связано это с изменениями в законодательстве, вступившими в силу 1 июля 2017 года. Глава ТПП РФ Сергей Катырин направил письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации и предложениями по урегулированию проблемы.
Суть проблемы заключается в том, что летом прошлого года в федеральный закон об оценочной деятельности №172 были внесены изменения. Согласно поправкам, с 1 июля 2017 года по 1 апреля 2018 года каждый оценщик, желающий продолжить свою профессиональную деятельность должен сдать квалификационный экзамен и получить квалификационный аттестат, объясняет член совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности, президент Ассоциации «Объединение саморегулируемых организаций оценщиков» Ирина Шевцова.
В ходе общественного обсуждения проекта соответствующего приказа на сайте Минэкономразвития 99% экспертов отрицательно высказались по поводу нововведения.
По мнению Минэкономразвития РФ, рынок заинтересован в качественных услугах оценочных компаний и экзамен будет этой цели отвечать. Однако, экзамен не соотносится с существующими образовательными программами и предполагает выдачу аттестационного документа на соответствие квалификациям, которых нет в Профессиональном стандарте.
Также высказываются мнения, что на сдачу экзамена определено мало времени, нет данных о содержании экзаменационных билетов, нет методических разработок, нет возможности апелляции.
Еще одно изменение в законодательстве, касающееся оценщиков, саморегулируемых организаций оценщиков (СРО) и потребителей оценочных услуг – ликвидация института экспертизы как функции СРО. Теперь заключение стало не обязывающим мнением конкретного человека.
Омские оценщики неоднозначно восприняли федеральные изменения. Кто-то их поддерживает, кто-то - категорически против.
- Я отношусь отрицательно, потому что те проблемы, которые есть в оценочной деятельности, сдача экзаменов не закрывает. Оценщики, которые работают недобросовестно, они сдадут экзамены и также будут недобросовестно работать, - считает Олег Амелин, генеральный директор компании «Инвест-Аудит», председатель правления Омского регионального отделения «Российского общества оценщиков». - Я думаю, что количество оценщиков немного сократится. У нас и так уже идет сокращение последние три года. На ценах это тоже отразится. Если оценщиков меньше станет, то, есть вероятность, что цены поднимутся. Мы от «Российского общества оценщиков» направляли в Минэкономразвития РФ и предложения, и вопросы, но инициативы наши не воспринимаются.
Впрочем, есть на омском профессиональном рынке и те, кто не видит ничего страшного в изменениях отраслевого закона, считая, что проведение аттестации оценщиков позволит наоборот оздоровить отрасль.
- Я не вижу каких либо проблем или сложностей с этим. Я пока не слышал, чтобы кто-то сдавал эти квалификационные экзамены, но есть официальная страничка, где можно, заполнив анкету, подать свою заявку на сдачу. Я оптимист, я считаю, что после экзамена останутся 99,5% оценщиков. Тот, кто не в профессии, а числится формально и не готов учиться, те, наверное, отсеются. На рынке уже достаточно жесткая конкуренция настоящих профессионалов. От того, что эти профессионалы пойдут и сдадут экзамен, они вряд ли начнут повышать свои тарифы. Этого точно не произойдет. Снижение тарифа невозможно потому, что он и так достаточно низкий. А повышение невозможно потому, что рынок очень конкурентный, и все, кто сегодня на рынке, 99,5%, они сдадут экзамен и также останутся на рынке и продолжат конкурентную борьбу, - отметил директор компании «ОМЕКС» Максим Репин.
Между тем, на сегодняшний день президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин изложил свои предложения в письме на имя премьер-министра правительства РФ. По его мнению, для начала надо внести изменения в законодательство. А именно, сдвинуть сроки проведения квалификационного экзамена до 2019 года, когда вступят в силу обязательные для всех требования о независимой оценке квалификаций. После чего вернуться к обсуждению спорных положений федерального закона №172.
Источник: ИА "Город55"