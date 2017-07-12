В Омске женщина лишилась работы после отказа скинуться на подарок

Прокуратура совместно с Гострудинспекцией по Омской области проведет проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности организации, в которой жительница Омска уволилась после ее отказа финансового участия в подарке руководителю.
По словам женщины, ей пришлось уволиться после того, как она не стала «скидываться на подарок заместителю директора». Помимо этого, ей до сих пор не вернули трудовую книжку и не произвели окончательный расчет.
После проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.
В социальных сетях развернулись бурные обсуждения данного инцидента. Традиция оказывать знаки внимания коллегам на дни рождения и другие праздники широко распространена во многих компаниях.
Некоторые интернет пользователи посчитали, что праздники в коллективе сближают коллег и создают приятную дружескую атмосферу, но они носят добровольный характер. Большинство склоняется к тому, что «скидываться на подарок» - вопрос корпоративной культуры и взаимоотношений в коллективе.
Многие считают, что в инциденте виновата не компания, а персоналии, которые «выживают» неугодных, организуя травлю коллег под каким-нибудь предлогом. А вот ситуация с окончательным расчетом и документами требует тщательной проверки. Здесь встает вопрос правомерности и законности действий со стороны работодателя.
Источник: ИА «Город55»