Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске женщина лишилась работы после отказа скинуться на подарок

12 июля 2017, 16:09
В Омске женщина лишилась работы после отказа скинуться на подарок

Прокуратура совместно с Гострудинспекцией по Омской области проведет проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности организации, в которой жительница Омска уволилась после ее отказа финансового участия в подарке руководителю.

По словам женщины, ей пришлось уволиться после того, как она не стала «скидываться на подарок заместителю директора». Помимо этого, ей до сих пор не вернули трудовую книжку и не произвели окончательный расчет.

После проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

В социальных сетях развернулись бурные обсуждения данного инцидента. Традиция оказывать знаки внимания коллегам на дни рождения и другие праздники широко распространена во многих компаниях.

Некоторые интернет пользователи посчитали, что праздники в коллективе сближают коллег и создают приятную дружескую атмосферу, но они носят добровольный характер. Большинство склоняется к тому, что «скидываться на подарок» - вопрос корпоративной культуры и взаимоотношений в коллективе.

Многие считают, что в инциденте виновата не компания, а персоналии, которые «выживают» неугодных, организуя травлю коллег под каким-нибудь предлогом. А вот ситуация с окончательным расчетом и документами требует тщательной проверки. Здесь встает вопрос правомерности и законности действий со стороны работодателя.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#Город#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31