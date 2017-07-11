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Женщина выпала из движущейся маршрутки на повороте в Омске

11 июля 2017, 13:08
ДТП на Левобережье.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кировском округе Омска с выпавшим пассажиром поступило в дежурную часть полиции сегодня, 11 июля, утром.

Предварительно установлено, что 52-летний водитель маршрутки ехал по улице Ватутина от улицы Лукашевича и поворачивал левым поворотом на улицу Перелета. В это время из открывшейся двери салона на дорогу выпал пассажир.

В момент ДТП в салоне микроавтобуса, ехавшего по маршруту №8, находилось 20 человек. Выпавшая женщина, 1961 г.р., была доставлена в больницу. Другим пассажирам медпомощь не потребовалась. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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