Женщина выпала из движущейся маршрутки на повороте в Омске

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кировском округе Омска с выпавшим пассажиром поступило в дежурную часть полиции сегодня, 11 июля, утром.
Предварительно установлено, что 52-летний водитель маршрутки ехал по улице Ватутина от улицы Лукашевича и поворачивал левым поворотом на улицу Перелета. В это время из открывшейся двери салона на дорогу выпал пассажир.
В момент ДТП в салоне микроавтобуса, ехавшего по маршруту №8, находилось 20 человек. Выпавшая женщина, 1961 г.р., была доставлена в больницу. Другим пассажирам медпомощь не потребовалась. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»