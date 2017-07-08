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Ж/д переезд в Омске закрывают для движения автотранспорта на 3 дня

8 июля 2017, 17:25
Перекрытие участка.

Три дня – с 8 по 10 июля 2017 года – в ночное время, будет закрыто движение транспорта через железнодорожный переезд 2702 км в Омске на пересечении улиц 22 Декабря и Исилькульского тракта.

Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Основание для закрытия: проведение ремонтных работ пути.

Переезд будет недоступен для автотранспорта в ночные часы с 00:00 до 06:00 часов в субботу, 8 июля, воскресенье, 9 июля и в понедельник, 10 июля. Железнодорожники просят водителей быть внимательными и организовывать маршрут движения с учетом временных условий.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Транспорт#Общество#Город#Технологии#Авто
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