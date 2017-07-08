Ж/д переезд в Омске закрывают для движения автотранспорта на 3 дня

Три дня – с 8 по 10 июля 2017 года – в ночное время, будет закрыто движение транспорта через железнодорожный переезд 2702 км в Омске на пересечении улиц 22 Декабря и Исилькульского тракта.
Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Основание для закрытия: проведение ремонтных работ пути.
Переезд будет недоступен для автотранспорта в ночные часы с 00:00 до 06:00 часов в субботу, 8 июля, воскресенье, 9 июля и в понедельник, 10 июля. Железнодорожники просят водителей быть внимательными и организовывать маршрут движения с учетом временных условий.
Источник: ИА «Город55»