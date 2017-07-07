Убийцы омича, скормившие его тело свиньям, пойдут под суд

В Омске в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего гражданина Республики Казахстан и его 43-летней сообщницы, которые обвиняются в убийстве фермера с целью наживы, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Согласно мнению следствия, фигуранты, зная, что у 57-летнего одинокого фермера, проживающего в селе Боголюбовка Любинского района Омской области, имеются денежные сpедства, решили для хищения его имущества совершить разбойное нападение.
Женщина предложила сообщнику напоить фермера, убить его и похитить денежные средства. Так, ночью 14 февраля 2017 года при распитии спиртных напитков обвиняемый задушил омича, затем подозреваемые похитили более 200 тысяч, которые позже потратили на личные цели.
Тело погибшего для сокрытия следов преступления обвиняемый перевез на свиноферму, где скормил его свиньям. Родственница погибшего спустя несколько дней обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к преступлению указанных лиц, которые частично признали свою вину.
Уроженец Республики Казахстан заключен под стражу, а женщина, которая имеет троих детей на иждивении, находится пoд подпиской о невыезде. Уголовное дело для рассмотрения пo существу направлено в Омский областной суд.
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Источник: ИА «Город55»