Убийцы омича, скормившие его тело свиньям, пойдут под суд

Тело погибшего для сокрытия следов преступления обвиняемый перевез на свиноферму, где скормил его свиньям. Родственница погибшего спустя несколько дней обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к преступлению указанных лиц, которые частично признали свою вину.