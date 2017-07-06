Тройное убийство под Омском: подозреваются 42-летний мужчина и его сын

Предварительно установлено: 42-летний подозреваемый пригласил потерпевших 21, 29, и 33 лет, с которыми у него ранее были конфликты, на пикник. Мужчины приехали на двух автомобилях на территорию ипподрома недалеко от Павлоградки. В ходе застолья фигурант вместе со своим 17-летним сыном нанесли двоим потерпевшим, сидевшим за столом, и третьему, который спал в машине, ножевые и огнестрельные ранения. После они загрузили тела в автомобиль и отвезли их дальше в лес на 15 километров, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.