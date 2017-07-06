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Тройное убийство под Омском: подозреваются 42-летний мужчина и его сын

6 июля 2017, 10:29
Расследование продолжается.

Сотрудники полиции установили в результате оперативно-розыскных мероприятий причастность двух жителей Павлоградского района, являющихся отцом и сыном, к убийству троих мужчин.

Заявление от родственников о пропаже погибших поступило 1 июля 2017 года. Мужчины ушли из дома, после чего не выходили на связь более суток.

Напомним, ранее редакция ИА «Город55» сообщала о пропаже четырех мужчин 21, 29, 33 и 42 лет, тела троих из которых были обнаружены в лесополосе. По факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ) следователи возбудили уголовное дело.

В двух километрах от села Явлено-Покровка обнаружен автомобиль «ВАЗ-21130», который принадлежал одному из потерпевших. В настоящее время установлена причастность к преступлению 42-летнего знакомого потерпевших и его 17-летнего сына, которые проживают в рабочем поселке. Они задержаны и находятся в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Предварительно установлено: 42-летний подозреваемый пригласил потерпевших 21, 29, и 33 лет, с которыми у него ранее были конфликты, на пикник. Мужчины приехали на двух автомобилях на территорию ипподрома недалеко от Павлоградки. В ходе застолья фигурант вместе со своим 17-летним сыном нанесли двоим потерпевшим, сидевшим за столом, и третьему, который спал в машине, ножевые и огнестрельные ранения. После они загрузили тела в автомобиль и отвезли их дальше в лес на 15 километров, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Расследование продолжается.



Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: vk.com/55mvd
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Криминал#Происшествия
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