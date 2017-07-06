Тройное убийство под Омском: подозреваются 42-летний мужчина и его сын

Сотрудники полиции установили в результате оперативно-розыскных мероприятий причастность двух жителей Павлоградского района, являющихся отцом и сыном, к убийству троих мужчин.
Заявление от родственников о пропаже погибших поступило 1 июля 2017 года. Мужчины ушли из дома, после чего не выходили на связь более суток.
Напомним, ранее редакция ИА «Город55» сообщала о
В двух километрах от села Явлено-Покровка обнаружен автомобиль «ВАЗ-21130», который принадлежал одному из потерпевших. В настоящее время установлена причастность к преступлению 42-летнего знакомого потерпевших и его 17-летнего сына, которые проживают в рабочем поселке. Они задержаны и находятся в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Предварительно установлено: 42-летний подозреваемый пригласил потерпевших 21, 29, и 33 лет, с которыми у него ранее были конфликты, на пикник. Мужчины приехали на двух автомобилях на территорию ипподрома недалеко от Павлоградки. В ходе застолья фигурант вместе со своим 17-летним сыном нанесли двоим потерпевшим, сидевшим за столом, и третьему, который спал в машине, ножевые и огнестрельные ранения. После они загрузили тела в автомобиль и отвезли их дальше в лес на 15 километров, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.
Расследование продолжается.
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: vk.com/55mvd
Источник: ИА «Город55»