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К креслу мэра Омска выстроились 17 человек

10 апреля 2017, 16:50
Кандидаты зарегистрированы.

Сегодня, 10 апреля, отборочная комиссия по выборам мэра Омска зарегистрировала еще пять кандидатов.

Напомним, 6 апреля первый конкурсный фильтр на должность градоначальника прошли лишь 12 человек из 23 подавших заявление. 11 претендентам тогда комиссия отказала, из-за того, что они предоставили не полный пакет документов.

Сегодня на дополнительном заседании комиссии рассмотрели документы восьми претендентов. В итоге в следующий тур выборов прошли еще пять человек: Владимир Казанин, Алексей Клепиков, Сергей Яковлев, Игорь Бруй и Андрей Ерошевич.

Троим было отказано – Виктор Жарков, Андрей Иванищев, Юрий Пичугин. Они не представили комиссии всех обязательных документов.

Таким образом, общее число зарегистрированных кандидатов на должность мэра города Омска достигло 17 человек.

Следующее заседание отборочной комиссии по выборам мэра пройдет 14 апреля. В этот день назовут кандидатов успешно прошедших этап собеседования, тех, кто будет представлен на рассмотрение депутатам Горсовета. Ожидается, что народные избранники выберут мэра Омска 19 апреля.


Источник: ИА "Город55"

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