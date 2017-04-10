Горожане плавают на байдарках по улице Маршала Жукова в Омске

Новый «гребной канал» появился в нашем городе по улице Маршала Жукова. Здесь сегодня замечен человек в лодке и с веслом, который «спокойно и непринужденно» скользил по водной глади довольно внушительной лужи параллельно движению трамвая.
Конечно, очевидцы поспешили запечатлеть новый «вид транспорта».
Вообще, лужи в Омске весной – это фактически новая инфраструктура, наряду с дорогами и тротуарами. А точнее, поверх них. К глобальным разливам чаще всего приводит бездействие соответствующих организаций, отвечающих за уборку отдельно взятой территории округа или района.
Сначала мы ждем, когда самостоятельно растает весь снег, затем терпеливо ожидаем, когда подсохнут все лужи. Надеемся, что новый мэр Омска наберет более компетентную в данных вопросах администрацию, которая разберется во всех этих проблемах.
Фото: vk.com/regik55
Источник: ИА «Город55»