Горожане плавают на байдарках по улице Маршала Жукова в Омске

Сначала мы ждем, когда самостоятельно растает весь снег, затем терпеливо ожидаем, когда подсохнут все лужи. Надеемся, что новый мэр Омска наберет более компетентную в данных вопросах администрацию, которая разберется во всех этих проблемах.