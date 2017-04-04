В Омске 86-летняя женщина стала жертвой мошенников – похитили 984 тыс

Управление МВД России по Омской области еще раз обращается к гражданам, особенно это касается пожилых людей: если к вам в дом приходят незнакомые люди и рассказывают о полагающихся выплатах, денежных реформах, просят разменять денежные купюры или обменять их на новые, не спешите доверять им свои деньги.