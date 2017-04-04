В Омске 86-летняя женщина стала жертвой мошенников – похитили 984 тыс

В Омске полиция ищет подозреваемых в совершении преступления в отношении 86-летней омички, неизвестные лица похитили у нее довольно крупную сумму денег.
Сегодня, 4 апреля, за помощью к сотрудникам полиции обратилась пожилая омичка, которая заявила о хищении денежных средств.
Предварительно установлено: в квартиру женщины, которая находится на улице Авангардной, пришли две незнакомки, представившиеся работниками страховой компании. Они рассказали бабушке, что в стране проходит новая денежная реформа и что старые купюры необходимо заменить на новые. Потерпевшая передала им все свои сбережения.
Когда незнакомки переписывали номера банкнот, они еще к тому же рассказали, что бабушке положена прибавка к пенсии в размере 1200 рублей, но так как у женщин была только 5-тысячная купюра, пожилая омичка еще сдала им сдачу в размере 3800 рублей.
В ходе осмотра квартиры потерпевшей выяснилось, что все сбережения бабушки – 984 тысячи рублей заменены на купюры, которые представляют собой сувенирную продукцию.
Данный инцидент послужил основанием для возбуждения уголовного дела по статье 159 части 3 УК России – мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства преступления и проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление личностей подозреваемых. Отмечается, что с места происшествия изъяты различные следы, назначены геномная и дактилоскопическая экспертизы.
Управление МВД России по Омской области еще раз обращается к гражданам, особенно это касается пожилых людей: если к вам в дом приходят незнакомые люди и рассказывают о полагающихся выплатах, денежных реформах, просят разменять денежные купюры или обменять их на новые, не спешите доверять им свои деньги.
Попросите предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, после этого позвоните в организацию, специалистом которой представляется незнакомый человек, а также наберите своим родственникам.
Незамедлительно сообщайте в полицию по телефону «02» о фактах мошенничества.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"