Тела пропавших ранее в Омске девушек найдены в гараже

Далее сотрудники угрозыска нашли новых свидетелей, которые вывели полицию на гражданина 1986 г.р., жителя Ленинского округа Омска. Подозреваемый подтвердил: действительно познакомился с девушками в кафе. Далее он рассказал, что они продолжили пить алкоголь у него дома. Далее произошел конфликт, произошла ссора, и мужчина нанес девушкам телесные повреждения от которых они скончались.