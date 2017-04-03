Тела пропавших ранее в Омске девушек найдены в гараже

Стали известны подробности исчезновения двух девушек в Омске 31 марта. Увы, они мертвы. Их тела найдены в гараже родственника мужчины, которого подозревают в двойном убийстве.
Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. С заявлением о пропаже двух 33-летних жительниц поселков Крутая Горка и Ключи в полицию 2 апреля обратились родственники девушек. 31 марта пропавшие омички отмечали день рождения в кафе в центре города, и после этого домой не вернулись.
Начались поиски: оперативники опросили посетителей кафе. Выяснилось, что девушки уехали из заведения с новым знакомым.
Далее сотрудники угрозыска нашли новых свидетелей, которые вывели полицию на гражданина 1986 г.р., жителя Ленинского округа Омска. Подозреваемый подтвердил: действительно познакомился с девушками в кафе. Далее он рассказал, что они продолжили пить алкоголь у него дома. Далее произошел конфликт, произошла ссора, и мужчина нанес девушкам телесные повреждения от которых они скончались.
Тела пропавших девушек были обнаружены оперативниками 3 апреля, около 15:30, в гараже родственника подозреваемого. Подозреваемый вывез их на личном автомобиле для сокрытия преступления.
Пресс-служба СУ СК России по Омской области сообщает, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый задержан. 30-летний житель Омска ранее судим не был.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, на месте работают полицейские, следователи, эксперты-криминалисты.
Источник: ИА "Город55"