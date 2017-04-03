Не травите нас: жители Омска не хотят умирать в газовой камере

К сожалению – а может быть, к счастью, - не каждый газ воняет так противно, как меркаптан. Вы знаете, что сейчас здесь присутствуют десятки ПДК всевозможных гадостей? И нам об этом даже не говорят. Почему не говорят? Боятся. Мы должны будем требовать компенсации нашему здоровью. Сейчас осуществлен выброс, а нам уже месяц не могут сказать, откуда. Потому что никакого контроля нет. Если бы система работала нормально, власть бы поступила следующим образом: людей бы оповестили о выбросе, сказали, что делать, применили меры к предприятию-источнику. Закрывают его, так, чтобы он больше не вонял нам.