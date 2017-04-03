Не травите нас: жители Омска не хотят умирать в газовой камере

Накануне, 2 апреля, на Театральной площади прошел экологический митинг «Нам бы выжить в Омске», где омичи пытались привлечь внимание властей к проблемам города: «экологической ситуации, некачественной городской среде, низкому уровню жизни».
«Нам нужен чистый воздух, голубое небо, здоровье близких», говорят горожане, «хочется жить в красивом и чистом городе, а не на бесконечной свалке». По словам одного из организаторов митинга, эколога Сергея Костарева, причин для митинга немало, но основной темой стало загрязнение воздуха: «Проблема настолько актуальная, что не хочется ее размазывать».
Первой на мероприятии выступила организатор Татьяна Нагибина:
«В течение очень долгого времени мы с вами наблюдаем одну картину в городе Омске: совершенное отсутствие благоустроенности, кругом грязь. То, что мы видим, то, что мы чувствуем… Постоянно утопаем в грязи. В марте – не единичный случай, когда
Я задумала митинг, потому что последние выбросы очень сильно отразились на моем здоровье. Врачи не знают, что было, но мне приходилось вызывать скорую помощь, и я обежала огромное количество врачей – аллергологов, дерматологов, неврологов… У меня были дикие головные боли. Очень многие жители Нефтяников жаловались на рвоту у детей, у многих открылась бронхиальная астма. Мы собрали омичей, чтобы потребовать найти виновника, который нас травит».
Ученица омской гимназии прочитала стихи с такими словами: «Я прошу вас, нас не травите! Я не хочу умереть в 25, отравившись угарным газом!», «
«Нам рекомендуют: «закройте окна, не выходите из дома». Наденьте противогазы, залезьте под одеяло. Ну что за бред! На Нефтезаводе за это молоко дают. Пусть всем жителям Омска тоже дают молоко. Хотя бы по тысяче рублей компенсации каждому», - потребовал в своем выступлении омич Владимир Виноградов.
Профессор, эколог Сергей Костарев выступил коротко, но емко:
«Мы любим свой город? Хотим быть здоровыми? А почему тогда нас травят?
Я объясню ситуацию, которая складывается в Омске. Сейчас мы все недовольны тем, что пахнет одорантом. Эта ситуация с одорантом, когда мы все в течение двух недель нюхали эту гадость, эту вонь, как раз показала, насколько
К сожалению – а может быть, к счастью, - не каждый газ воняет так противно, как меркаптан. Вы знаете, что сейчас здесь присутствуют десятки ПДК всевозможных гадостей? И нам об этом даже не говорят. Почему не говорят? Боятся. Мы должны будем требовать компенсации нашему здоровью. Сейчас осуществлен выброс, а нам уже месяц не могут сказать, откуда. Потому что никакого контроля нет. Если бы система работала нормально, власть бы поступила следующим образом: людей бы оповестили о выбросе, сказали, что делать, применили меры к предприятию-источнику. Закрывают его, так, чтобы он больше не вонял нам.
Мы же видим, что нас дней десять убеждали, что ничего не было, что на нас это никак не влияет. Оказывается, меркаптан – это такой газ, который влияет рефлекторно: тошнит, понос, болит голова; но это не вредно. Мы должны требовать, чтобы нас обеспечили безопасностью. …Сейчас мы должны быть готовы к длительной борьбе за свое собственное здоровье».
Политической подоплеки у акции не было; позиция организаторов такова: «Это проблема граждан, здесь неважна политическая окраска, здесь важно решение омичей не допускать подобных ситуаций».
Напомним, ранее организаторы говорили, что «если придет 200-300 человек, то власти решат: «Ну ладно», а если придет тысяча-полторы, то результат будет радикальный». Всего, по оценкам присутствовавших,
«Вот то, что получилось. Плохо или хорошо, не знаю. Кому не нравится митинг, кому я, кому-то вообще всё и всюду. Ну что есть, то есть», в этот же день написала на своей странице в соцсети организатор митинга Татьяна Нагибина.
Источник: ИА "Город55"