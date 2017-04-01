Неизвестное существо выбросилось на лед Иртыша у метромоста в Омске

Уже не первый год омичи замечают в конце марта на Иртыше появление загадочного существа по виду напоминающего доисторическое пресмыкающееся. Напомним, активизация гиганта (или гигантов) началась после изменения климата, когда весной в Омске стали дуть сильные ветра, начались резкие перепады погоды, а Иртыш начал разливаться особенно интенсивно.
Так вот, в редакцию портала снова пришло сообщение от горожанина:
«Не первый год хочу увидеть вживую, а не на картинке, так называемое Иртышское чудище. Читал о нем не раз, но было недоверие, как такое у нас возможно. Знаю, что видели его чаще ближе к правому берегу Иртыша в районе теплых канализационных стоков, где вода теплее и есть рыба. Поэтому и охочусь на него на отрезке от улицы Циолковского до Зеленого острова. Читал всё, что про него писали. В прошлом году существо с длинной шеей видели у стрелки на Партизанской.
Так вот. Как обычно, находишь то, что ищешь, тогда, когда этого не ожидаешь. Шёл к гаражу у Миллениума за машиной, смотрю в кустах что-то шевелится. По виду змея что ли, но громадная! Пригляделся, а змея торчит из воды и башкой в разные стороны вертит! Тут до меня доходит, что это возможно то, что я искал, но не нашел. Медленно достаю камеру и начинаю ловить в фокус, а руки то трясутся.
В общем, пока наводил объектив, чудище одним боком вылезло на лед, а затем снова плюхнулось обратно в воду. И удалось снять только, как оно плыло с задранной шее до опор моста. Движение было против течения. После опор моста, ближе к крепости оно занырнуло и большее шею я не видел. Ближе подойти поостерегся»
Напомним, впервые информацию от очевидцев редакция портала получила в 2015 году. Тоже была весна, и лед у правого берега подтаял. «Иртышское чудище» (народное название) было замечено в районе канализационных стоков у пересечения Циолковского и Иртышской набережной. Оно стремительно уплыло к острову, ломая по дороге лёд.
Редакция показала снимки ученым палеонтологам из Палеонтологического института РАН. Там заявили, что феномен отдаленно напоминает плезиозавра. И похож на случай, зафиксированный на шотландском озере Лох-Несс.
Каким образом, плезиозавр мог оказаться в Сибири версий несколько. Одна из них: что он обитает в сети подземных озер, существующих под местностью, где расположен Омска. Изменения климата, возможно, привели к нарушению структуры подземных каналов, и существо смогло выбраться наружу.
Пока это лишь неподтвержденная теория, так что советуем за плезиозавром не охотиться. И отдельно напоминаем, что к Иртышу сейчас приближаться крайне опасно: