Неизвестное существо выбросилось на лед Иртыша у метромоста в Омске

«Не первый год хочу увидеть вживую, а не на картинке, так называемое Иртышское чудище. Читал о нем не раз, но было недоверие, как такое у нас возможно. Знаю, что видели его чаще ближе к правому берегу Иртыша в районе теплых канализационных стоков, где вода теплее и есть рыба. Поэтому и охочусь на него на отрезке от улицы Циолковского до Зеленого острова. Читал всё, что про него писали. В прошлом году существо с длинной шеей видели у стрелки на Партизанской.