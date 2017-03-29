Омичи тысячами покидают город и область



В семи регионах СФО зафиксирована миграционная убыль населения. Так, «лидером» в этом списке считается Иркутская область – из нее выбыли 7 тысяч 146 человек. Кроме Иркутской области, люди массово уезжают из Забайкальского (-6454 человек) и Алтайского краев (-6472 человек), из Бурятии (-3213 человек) и Тывы (-1343 человек), а также из Кемеровской (-2615 человек) и Омской (-5942 человек) областей. Причем, Омская область занимает четвертое место в этом списке. В общей сложности, число выбывших в другие государства и регионы Российской Федерации из Сибирского Федерального округа в 2016 году составило 12 тысяч 590 человек.