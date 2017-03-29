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Омичи тысячами покидают город и область

29 марта 2017, 10:49
У каждого свои причины…

Очередную сводную таблица по миграции населения Сибирского федерального округа по итогам 2016 года представил Новосибирскстат.


В семи регионах СФО зафиксирована миграционная убыль населения. Так, «лидером» в этом списке считается Иркутская область – из нее выбыли 7 тысяч 146 человек. Кроме Иркутской области, люди массово уезжают из Забайкальского (-6454 человек) и Алтайского краев (-6472 человек), из Бурятии (-3213 человек) и Тывы (-1343 человек), а также из Кемеровской (-2615 человек) и Омской (-5942 человек) областей. Причем, Омская область занимает четвертое место в этом списке. В общей сложности, число выбывших в другие государства и регионы Российской Федерации из Сибирского Федерального округа в 2016 году составило 12 тысяч 590 человек.


Активно прирастает Новосибирская область: в 2016 году здесь сложился миграционный прирост (15284 человек). Кроме данного региона, люди приезжают в республику Алтай (+97 человек), в Хакасию (+190 человек), в Красноярский край (+4828 человек) и Томскую область (+196 человек).

Фото: иллюстрация

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