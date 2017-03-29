Экс-наставник Авангарда: поменял бы в клубе минимум пятерых хоккеистов

Напомним, что Федор Канарейкин, вернувшийся в хоккей после тяжелой болезни, был назначен главным тренером «ястребов» за 8 дней до начала регулярного чемпионата, не имея возможности провести с командой предсезонную подготовку. Тем не менее, по итогам «регулярки» омский клуб набрал на 3 очка больше, нежели в прошлом году, когда стал лидером Востока. Но сезон команда закончила также на втором раунде плей-офф.