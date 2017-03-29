Экс-наставник Авангарда: поменял бы в клубе минимум пятерых хоккеистов

Федор Канарейкин, покинувший пост главного тренера «Авангарда» рассказал о своем возвращении к работе, впечатлениях от «Авангарда», позитивных изменениях в игре Соботки и Лемтюгова, а также о причинах поражения в плей-офф в интервью официальному сайту
Напомним, что Федор Канарейкин, вернувшийся в хоккей после тяжелой болезни, был назначен главным тренером «ястребов» за 8 дней до начала регулярного чемпионата, не имея возможности провести с командой предсезонную подготовку. Тем не менее, по итогам «регулярки» омский клуб набрал на 3 очка больше, нежели в прошлом году, когда стал лидером Востока. Но сезон команда закончила также на втором раунде плей-офф.
На вопрос о том, как много игроков Федор Канарейкин поменял бы, если бы возглавил команду в начале сезона, специалист ответил, что как минимум пятерых. Кроме того, экс-наставник «Авангарда» отметил, что перед закрытием трансферного окна шли дискуссии с руководством клуба о необходимости усиления первого звена, в котором команда нуждалась, но реализовать это не удалось.
По мнению Канарейкина, нынешний «Авангард» показал свой максимум. Также специалист отметил, что в текущем сезоне ощутимо прибавили главные конкуренты – магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».
Касательно Владимира Соботки бывший главный тренер «ястребов» отметил, что у чеха, приехавшего с Кубка мира, на первом месте в голове был не «Авангард», но ситуация по ходу сезона изменилась и форвард вновь вышел в команде на лидирующие позиции, проведя свой лучших плей-офф в КХЛ.
О прогрессе Лемтюгова, выдавшего самый результативный сезон в карьере, специалист заявил, что 31-летнему форварду комфортно в Омске, где он хочет долго играть, а потому и доказывает свою необходимость.
Вернуться в противостояние с «Ак Барсом» после счета 0-2 в серии очень сложно, хотя во второй игре «Авангарда», по мнению Канарейкина, должен был побеждать. Специалист считает, что казанцы победили заслуженно, но серия могла повернуться и в пользу «ястребов».
Также Федор Канарейкин отметил, что он планирует остаться в хоккее, но в какой роли пока сказать затруднился. В настоящее время предложений по работе у специалиста нет.
Фото: hawk.ru