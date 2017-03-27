В Авангард может вернуться экс-капитан омского клуба

В состав «Авангарда» может вернуться воспитанник омского хоккея 33-летний защитник Денис Куляш, который в нынешнем сезоне защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева», сообщает «
В рамках минувшего регулярного чемпионата Денис Куляш провел в составе «Салавата Юлаева» 58 игр, в которых записал на свой лицевой счет 12 голов и 10 результативных передач при показателе полезности «-5» и 46 минутах штрафного времени.
Цвета омского «Авангарда» Денис Куляш защищал в 2009-2011 и 2013-2016 годах, кроме того, некоторое время защитник являлся капитаном команды. В составе «ястребов» игрок обороны провел более 200 матчей.
Кроме того, ситуация с главным тренером «Авангарда» также по-прежнему не решена, в качестве кандидатов на пост наставника «ястребов» назывались
Фото: hawk.ru