Город55
ГлавноеВсе новости

Обновленная Омская крепость откроется для горожан ко Дню России

21 марта 2017, 10:17
Работы подходят к концу.

Вся территория Омской крепости будет благоустроена и открыта для омичей ко Дню России – 12 июня, сообщил директор департамента культуры администрации Владимир Шалак.

По его словам, на сегодняшний день полностью готовы три здания комплекса - административное здание с туристическим бюро, инженерная мастерская с интерактивным музеем и кинозалом и казарма 1823 года, где будет размещен музей искусства Омска (его площадь 1960 квадратных метров). К 1 июня отремонтируют цейхгауз и арсенал, казармы 1833 года.

- По документам, которые министерство РФ выдало для завершения реконструкции, мы должны завершить все работы 17 августа 2017 года. Но территория будет благоустроена уже ко Дню России, - сказал директор депкультуры.

На сегодняшний день определён юридический статус Омской крепости – автономное учреждение. Расположенный на территории Омской крепости музей искусств Омска будет отдельной, самостоятельной организацией со своим штатом. Также на территории комплекса на месте обозного сарая строится ресторан.

- Есть структура, которая выиграла конкурс еще в ноябре 2013 года. Ресторан готов, обещают к Дню города его полностью сдать. Я был там, когда стройка шла, он очень красивый получается. Для такого пространства, как Омская крепость, пункт питания обязательно должен быть, - отметил Шалак.

#Новости#Культура#Недвижимость#Стройка#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31