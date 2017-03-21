Обновленная Омская крепость откроется для горожан ко Дню России

Вся территория Омской крепости будет благоустроена и открыта для омичей ко Дню России – 12 июня, сообщил директор департамента культуры администрации Владимир Шалак.
По его словам, на сегодняшний день полностью готовы три здания комплекса - административное здание с туристическим бюро, инженерная мастерская с интерактивным музеем и кинозалом и казарма 1823 года, где будет размещен музей искусства Омска (его площадь 1960 квадратных метров). К 1 июня отремонтируют цейхгауз и арсенал, казармы 1833 года.
- По документам, которые министерство РФ выдало для завершения реконструкции, мы должны завершить все работы 17 августа 2017 года. Но территория будет благоустроена уже ко Дню России, - сказал директор депкультуры.
На сегодняшний день определён юридический статус Омской крепости – автономное учреждение. Расположенный на территории Омской крепости музей искусств Омска будет отдельной, самостоятельной организацией со своим штатом. Также на территории комплекса на месте обозного сарая строится ресторан.
- Есть структура, которая выиграла конкурс еще в ноябре 2013 года. Ресторан готов, обещают к Дню города его полностью сдать. Я был там, когда стройка шла, он очень красивый получается. Для такого пространства, как Омская крепость, пункт питания обязательно должен быть, - отметил Шалак.