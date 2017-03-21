Обновленная Омская крепость откроется для горожан ко Дню России

По его словам, на сегодняшний день полностью готовы три здания комплекса - административное здание с туристическим бюро, инженерная мастерская с интерактивным музеем и кинозалом и казарма 1823 года, где будет размещен музей искусства Омска (его площадь 1960 квадратных метров). К 1 июня отремонтируют цейхгауз и арсенал, казармы 1833 года.