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Последний трамвай вышел в рейс, омичи хотят еще

20 марта 2017, 12:56
Пятый вагон.

Все пять трамваев, подаренных Омску московским правительством, введены в эксплуатацию, информирует Департамент транспорта.

Последнему из пяти трамваев присвоили бортовой номер 75. Перед выходом в рейс вагон отремонтировали: выполнили ремонт отдельных элементов кузова, поврежденных коррозией, восстановили лакокрасочное покрытие, заменили лампы освещения. Все работы обошлись в 50 тысяч рублей.

Обкатку вагон прошел в течение одного дня на маршруте №7. Отмечается, что работать он будет на маршрутах №1 и №4.

- Жаль, что их всего пять, мы хотим еще, - пишут омичи в соцсетях. – Было бы здорово, если бы нас каждую неделю радовали такими новостями.

Фото: иллюстрация

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