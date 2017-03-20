Последний трамвай вышел в рейс, омичи хотят еще

Все пять трамваев, подаренных Омску московским правительством, введены в эксплуатацию, информирует Департамент транспорта.
Последнему из пяти трамваев присвоили бортовой номер 75. Перед выходом в рейс вагон отремонтировали: выполнили ремонт отдельных элементов кузова, поврежденных коррозией, восстановили лакокрасочное покрытие, заменили лампы освещения. Все работы обошлись в 50 тысяч рублей.
Обкатку вагон прошел в течение одного дня на маршруте №7. Отмечается, что работать он будет на маршрутах №1 и №4.
- Жаль, что их всего пять, мы хотим еще, - пишут омичи в соцсетях. – Было бы здорово, если бы нас каждую неделю радовали такими новостями.
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