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Полтонны незаконного пуха и пера уничтожили в Омске

16 марта 2017, 10:17
Груз без документов.

Сотрудники Росссельхознадзора по Омской области уничтожили крупную партию незаконной пухо-перьевой смеси – 0,5 тонны, сообщает пресс-служба ведомства.

Груз задержан инспекторами ГИБДД на 45 километре автотрассы Челябинск-Омск. Выяснилось, что на груз не было ветеринарных документов.

После задержания груз был размещен на изолированное хранение без права использования. Изучив материалы дела, Россельхознадзор принял решение – уничтожить пухо-перьевую смесь.

Компания, нарушившая закон, привлечена к административной ответственности.

Фото: иллюстрация

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