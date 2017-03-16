Полтонны незаконного пуха и пера уничтожили в Омске

Сотрудники Росссельхознадзора по Омской области уничтожили крупную партию незаконной пухо-перьевой смеси – 0,5 тонны, сообщает пресс-служба ведомства.
Груз задержан инспекторами ГИБДД на 45 километре автотрассы Челябинск-Омск. Выяснилось, что на груз не было ветеринарных документов.
После задержания груз был размещен на изолированное хранение без права использования. Изучив материалы дела, Россельхознадзор принял решение – уничтожить пухо-перьевую смесь.
Компания, нарушившая закон, привлечена к административной ответственности.
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