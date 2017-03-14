Треснувшую многоэтажку на Левобережье укрепили металлическим швеллером

В Омске завершен ремонт квартиры в многоэтажке на Левобережье, где более четырех месяцев назад треснула стена. Тогда управляющая компания установила по периметру стены временные деревянные подпорки, чтобы укрепить конструкцию. Спустя несколько дней трещинами пошли и они. В стене квартиры на первом этаже были видны открытая проводка и металлическая арматура, крошится бетон.
Накануне, 13 марта, подписан акт о приемке работ: стена восстановлена. По словам хозяина квартиры Андрея Андреева, треснувшую стену «укрепили металлическим швеллером и оштукатурили балки». В настоящий момент Андреев собирается делать ремонт, а семья пока живет на съемной квартире.
Ранее порталу Gorod55.ru прокомментировал ситуацию с восстановлением треснувшей стены в доме на Рокоссовского Николай Машков, начальник отдела организации ремонта жилищного фонда департамента горхозяйства Омска. По его словам, на восстановление стены администрация выделяет субсидию, в рамках оказания содействия жильцам дома.
По логике департамента, поскольку стена является несущей и относится к общедомовому имуществу, управляющая компания должна ремонтировать за счет жильцов. Последние оказались категорически против, и «в связи со сложившейся аварийной ситуацией принято решение выделить на ремонт средства субсидии». Предварительная сумма составила порядка двухсот тысяч рублей.
Напомним, ранее портал Gorod55.ru сообщал, что в квартире с треснувшей стеной живет молодая семья с маленьким ребенком. После инцидента они были вынуждены снять еще одну квартиру, чтобы находиться в безопасности.
Фото: предоставлены Андреем Андреевым