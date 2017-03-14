Треснувшую многоэтажку на Левобережье укрепили металлическим швеллером

В Омске завершен ремонт квартиры в многоэтажке на Левобережье, где более четырех месяцев назад треснула стена. Тогда управляющая компания установила по периметру стены временные деревянные подпорки, чтобы укрепить конструкцию. Спустя несколько дней трещинами пошли и они. В стене квартиры на первом этаже были видны открытая проводка и металлическая арматура, крошится бетон.