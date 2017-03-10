Омичи пересаживаются на московские трамваи

Сегодня в рейс вышел четвертый трамвай, подаренный Омску московским правительством, сообщает пресс-служба мэрии. Вагон прошел техническую обкатку, получив отличную оценку специалистов.
Проведена ревизия электронных систем, механических узлов и агрегатов. Кроме того, выполнен частичный ремонт кузова, заменены детали , поврежденные коррозией, восстановлено лакокрасочное покрытие вагона.
По словам первого заместителя директора МП «Электрический транспорт» Андрея Пругова, общая стоимость всех работ составила 28 тысяч рублей.
Новый трамвай получил бортовой номер 74. Первый рабочий день вагона прошел на маршруте №7. Далее он будет задействован на маршрутах №1 и №4.
Ожидается, что последний, пятый московский трамвай выйдет на омский маршрут до 20 марта.
Напомним, в прошлом году Московское правительство безвозмездно передало Омску 5 списанных трамваев. В декабре вагоны были доставлены в Омск. По мере ремонта и обкатки они выходят на маршруты.
Фото: Андрей Кутузов