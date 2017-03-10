Омичей травят, как тараканов

«Живем на проспекте Маркса в районе Каскада. Сегодня утром около 7 часов почувствовали в квартире резкий запах, как если бы соседи травили тараканов. Примерно как Дихлофосом. Мы так и подумали, что травят и что надо в ответ пустить волну, как бы к нам все не прибежали. И хорошо, что открыли форточку (окна пластиковые). Оказалось, травят совсем не тараканов, а травят нас, омичей. Наверно какое-то предприятие. Из форточки пахнуло так, что мгновенно все почувствовали сильную головную боль и резкую тошноту. Это ж что надо выбросить в атмосферу, чтоб пахло как при боевой газовой атаке??? И что чувствовали те, кто живет в непосредственной близости от этого предприятия? Обмороков случайно не было???»