Омичей травят, как тараканов

Сегодня утром, 10 марта, омичи массово жалуются на сильный запах газа в городе. В единую дежурно-диспетчерскую службу только с утра поступило более 200 звонков, тревожные посты в соцсетях набирают сотни комментариев. Встревоженные омичи присылают в редакцию портала Gorod55.ru сообщения:
«Живем на проспекте Маркса в районе Каскада. Сегодня утром около 7 часов почувствовали в квартире резкий запах, как если бы соседи травили тараканов. Примерно как Дихлофосом. Мы так и подумали, что травят и что надо в ответ пустить волну, как бы к нам все не прибежали. И хорошо, что открыли форточку (окна пластиковые). Оказалось, травят совсем не тараканов, а травят нас, омичей. Наверно какое-то предприятие. Из форточки пахнуло так, что мгновенно все почувствовали сильную головную боль и резкую тошноту. Это ж что надо выбросить в атмосферу, чтоб пахло как при боевой газовой атаке??? И что чувствовали те, кто живет в непосредственной близости от этого предприятия? Обмороков случайно не было???»
«Кто сегодня опять изгадил воздух в Омске? Когда, наконец, назовут виновных и оштрафуют их? В прошлый раз говорили, что все надышались одорантом. Сейчас пишут тоже, что из-за него всё. Но пахнет совершенно по-другому. Ясно, что кто-то кого-то отмазывает!»
Вячеслав Зачинский, пресс-секретарь министерства природы и экологии Омской области:
«Сегодня с 8:30 работает внеплановый рейдовый осмотр, совместно с ЦМС. Производится забор воздуха, определяется вещество. Пока можно однозначно сказать, что присутствует запах одоранта, который обычно добавляют в газ для его обозначения. Он безопасен для здоровья. Результаты рассмотрения проб будут в течение дня. Не исключена температурная инверсия (ночью холодно, днем тепло), ухудшающая рассеивание примесей».
Зачинский отмечает, что если ранее на запах газа жаловались жители Нефтяников, то сейчас он распространился по всему городу. В минприроды пока не могут сказать о других веществах, присутствующих в воздухе, но уверены, что «запах одоранта однозначно присутствует».
Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области:
«Запах газа присутствует. Установлением вещества в воздухе занимаются ЦМС, природоохранная прокуратура и Росприроднадзор. Запах появился в связи со штилевой погодой и безветрием. Вчера пробы брал Росприроднадзор».
Сотрудники МЧС со своей стороны также осуществили забор проб с помощью автомобиля химической разведки. Воздух проверили по трем параметрам: содержанию угарного газа, кислорода и метана.
«Проверка показала, что превышения предельно допустимой концентрации данных веществ нет. Содержание кислорода в норме, содержание остальных веществ не превышено. Ждем результаты других проб», сообщают в областном МЧС.
Альбина Медведева, начальник Управления корпоративных коммуникаций АО «Газпромнефть-ОНПЗ»:
«По данным комплексной системы экологического мониторинга, производственные объекты Омского НПЗ не превышали нормативных значений контролируемых параметров. Предприятие работает в штатном режиме».
Медведева добавляет, что проверка Росприроднадзора в отношении предприятия начата ранее и не связана с появлением неприятного запаха на территории города.