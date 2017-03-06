На месте Любочки и Степаныча появились новые скульптуры

«Если Омск провернет этот фокус, то надолго ворвется в заголовки новостей», пишут в комментариях под постом. Там же озвучены предложения «перевезти эти творения в парк 300-летия Омска», «переименовать главную улицу в Ждуновский проспект», разместить «по две-три фигуры на каждую скамейку Любинского проспекта», чтобы улица ожила. Один из комментаторов даже изъявил готовность помочь с реализацией: «А зачем тревожить Капралова — я могу сделать эскизы, если будет "гражданский заказ". Кстати, лучше всего такие вопросы решать не простым обсуждением или анонимным голосованием, а запуском механизма краудфандинга».

