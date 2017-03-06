На месте Любочки и Степаныча появились новые скульптуры

Омич Владимир Романенко предложил изменить городские скульптуры на Любинском проспекте. Согласно публикации на его странице в соцсети Фейсбук, на месте Любочки и Степаныча можно разместить иного героя, с авторским правом на изображение которого «никаких проблем …не возникнет». Предложение Романенко «заменить эти скульптуры на альтернативные» связано «с имевшими место выяснениями авторских прав на Любочку и Степаныча».
Голландская художница-скульптор Маргриет ван Брееворт, создавшая скульптуру «Ждун», удивившись популярности персонажа в российских соцсетях, подарила своё авторское право «на всей территории России самой России», утверждает Владимир Романенко.
Напомним, дело об авторских правах на изображение известных Любочки и Степаныча обратило на себя внимание омичей с конца октября 2016 года. Предприниматель Роман Рудаков, заключивший с авторами скульптур договор об отчуждении исключительных авторских прав, отсудил у ООО «Омский ракурс» 20 тысяч рублей за использование фотографий скульптур в альбоме, посвященном 300-летию Омска. Максимальная сумма данного иска составляла 7,8 миллионов рублей.
Ранее адвокат Иван Голошубин, представлявший сторону ответчика, ООО «Омский ракурс» сообщал порталу Gorod55.ru, что «последствия могут быть самыми неблагоприятными, вплоть до удаления этих скульптур»: «Администрация Омска вряд ли позволит Вахитову и Норышеву зарабатывать на скульптурах, которые были изначально созданы по заказу администрации Омска», добавил Голошубин.
Идею Владимира активно поддержали пользователи соцсетей. На данный момент пост набрал 20 републикаций.
«На фото простенький фотошопный коллаж, отражающий идею. Для реальной скульптуры потребуется работа профессионала, ну, скажем, Александра Капралова. Если он согласится. Деньги же на скульптуры можно собрать всем городом. Да и бывшие омичи могут присоединиться. А теперь, прения!», - пишет автор публикации. По его мнению, Ждун «гораздо полнее отражает ментальность жителей нашего города».
«Если Омск провернет этот фокус, то надолго ворвется в заголовки новостей», пишут в комментариях под постом. Там же озвучены предложения «перевезти эти творения в парк 300-летия Омска», «переименовать главную улицу в Ждуновский проспект», разместить «по две-три фигуры на каждую скамейку Любинского проспекта», чтобы улица ожила. Один из комментаторов даже изъявил готовность помочь с реализацией: «А зачем тревожить Капралова — я могу сделать эскизы, если будет "гражданский заказ". Кстати, лучше всего такие вопросы решать не простым обсуждением или анонимным голосованием, а запуском механизма краудфандинга».
Фото: facebook.com/vladimir.romanenko.182