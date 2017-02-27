Омского чиновника проверяют после публикации скандального видео

Резонансная информация о «браконьерах» появилась накануне в сети Интернет. А именно опубликованы видеокадры, где одним из участников «действия» стал чиновник регионального министерства - директор бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» Виктор Данилов.
Видео датируется 23 февраля, а сам случай произошел в охотничьих угодьях Колосовского района. Предположительно, охотники, снимавшие видео, «поймали браконьеров с рысью».
Ситуация находится на личном контроле губернатора. Провести проверку в кратчайшие сроки глава региона поручил министру природных ресурсов и экологии Омской области.
«О результатах проверки Назаров будет проинформирован лично», - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Как сообщили в пресс-службе регионального Минприроды, по данному факту уже назначена проверка:
«Информация из СМИ о подозрении в браконьерстве Даниловым 26 февраля явилась основанием для проведения служебной проверки в отношении вышеуказанного лица. Результаты проверки будут размещены по итогам ее завершения».
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Фото: скриншот с видео