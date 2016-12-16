В Омске слишком много общественного транспорта, считают в мэрии

Posted 16 декабря 2016, 13:36
Published 16 декабря 2016, 13:36
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Сегодня, 16 декабря, замглавы омского дептранса Игорь Кожухов рассказал, зачем в Омске планируют отменить 27 маршрутов, о том, как это отразится на жизни омичей и городской инфраструктуре.
- Омская маршрутная сеть неэффективна, необходимо принимать меры по ее реорганизации. Нас тоже это волнует, мы ощущаем волнения и переживания жителей Омска по этому вопросу, - говорит Кожухов. В числе позитивных последствий оптимизации транспорта он видит снижение себестоимости перевозки, «чтобы в ближайшее время вопросов о необходимости повышения цены на проезд не возникало».
Напомним, омская мэрия отменяет 27 маршрутов и изменяет схемы движения 25 маршрутов. При этом, после огромного числа звонков от омичей, решено ничего не менять по маршрутам №6 и №8.
- В постановлении прописано «отмена», но это не означает, что хотя бы одно транспортное средство, которое там работает, с первого января уйдет, - утверждает Кожухов.
На этих двух маршрутах уже на протяжении двух лет не работают муниципальные автобусы большого класса. А согласно документации, в реестре на этих маршрутах числились автобусы большого класса.
- Сейчас их просто исключили из реестра. Для жителей ситуация не меняется, названные маршруты сохранены, - говорит Кожухов. - Некоторые омичи воспринимают отмену маршрута 110-Н как отмену автобуса по 110-му маршруту. Поясняю, автобусы не отменяются, отменяется дублирующий маршрут № 207. Хотелось бы донести это до жителей Омска, чтобы они не переживали по поводу отмены. Снимаются дублирующие маршруты; место снятых займут существующие скорректированные маршруты. При отмене одного маршрута будет продлен другой, и транспортное сообщение сохранится, - уверен Игорь Кожухов.
В омском дептрансе проанализировали ситуацию в городах-миллионниках – Челябинске, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Красноярске. На пример Москвы и Санкт-Петербурга не смотрели: «там и стоимость проезда другая». Игорь Кожухов привел данные по количеству маршрутов и единиц общественного транспорта в восьми городах России:
- В Омске сегодня в реестре утверждено 203 маршрута наземного городского пассажирского транспорта, в Челябинске – 111 маршрутов, в Самаре – 146, в Екатеринбурге – 136, Тюмень не буду приводить, Новосибирск – 167, Пермь – 86, Ростов-на Дону – 152, Красноярск - 80. Причем в Екатеринбурге сейчас также идет оптимизация и количество маршрутов сокращается. В Омске в реестре – 3660 транспортных средств, в Челябинске – 1745, в Самаре – 2 290, в Екатеринбурге – 1939, в Новосибирске – 1973, в Перми – тысяча единиц. Если проанализировать эти показатели, то мы поймем, что чем больше транспорта в городе Омске, тем выше себестоимость перевозки пассажиров, в особенности в автобусах, троллейбусах, трамваях. У нас много маршрутов, много транспортных средств.
По логике дептранспорта, если автобус вместимостью сто пассажиров везет 20-30 человек, это неэффективно, и предприятие будет нести убытки. «Первым этапом нашего плана станет отмена 27 маршрутов из 203», - Кожухов отмечает, что общее количество маршрутов, в сравнении с другими городами, превысит любой другой город-миллионник.
- Сегодня мы понимаем, что себестоимость перевозки пассажиров в Омске автобусами, троллейбусами и трамваями, то есть подвижным составом большого класса, достаточно высока. Внутренними резервами, внутренней оптимизацией стараемся снизить эту себестоимость, но та маршрутная сеть, которая сформировалась в последние годы, общее количество транспорта, не дает нам снизить себестоимость проезда эффективно и качественно, - говорит Кожухов.
Если сегодня взять самые основные городские магистрали, проспект Карла Маркса, улицу Красный Путь, проспект Мира, отмечают в дептрансе, то на участке от железнодорожного вокзала до кинотеатра «Кристалл» можно насчитать одиннадцать маршрутов маловместительных автобусов, которые идут практически параллельно друг другу на всем протяжении маршрута.
- Различаются только хвостики этих маршрутов после конечных остановочных пунктов, - сообщает Кожухов. - То есть если это железнодорожный вокзал, то там идет разветвление, три на Труда идет, один в Порт-Артур, один на Телевизионный завод, один в туннель на Серова. Вот эти десять маршрутов «хвостиками» и отличаются. Где-то на окраинах сегодня транспорта, может быть, недостаточно, но в центре его однозначно переизбыток. Если мы выйдем на центральные остановки, например, площадь Ленина, то за минуту насчитаем 5-6 транспортных средств, которые будут следовать в направлении железнодорожного вокзала. В основном, это маловместительный транспорт, они занимают определенную площадь на дороге – создают затор.
Еще, по мнению дептранса, оптимизация маршрутов должна решить вопрос нехватки водителей. Несколько водителей на двух автобусах малого класса перевозят 30-40 человек, этих же пассажиров может забрать один водитель на автобусе среднего класса.
- Наши мероприятия позволят перераспределить водителей с высвобождающегося транспорта и укомплектовать сохраняемый транспорт для работы в нормальном режиме, - считает Кожухов.