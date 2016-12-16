В Омске слишком много общественного транспорта, считают в мэрии

- Различаются только хвостики этих маршрутов после конечных остановочных пунктов, - сообщает Кожухов. - То есть если это железнодорожный вокзал, то там идет разветвление, три на Труда идет, один в Порт-Артур, один на Телевизионный завод, один в туннель на Серова. Вот эти десять маршрутов «хвостиками» и отличаются. Где-то на окраинах сегодня транспорта, может быть, недостаточно, но в центре его однозначно переизбыток. Если мы выйдем на центральные остановки, например, площадь Ленина, то за минуту насчитаем 5-6 транспортных средств, которые будут следовать в направлении железнодорожного вокзала. В основном, это маловместительный транспорт, они занимают определенную площадь на дороге – создают затор.



Еще, по мнению дептранса, оптимизация маршрутов должна решить вопрос нехватки водителей. Несколько водителей на двух автобусах малого класса перевозят 30-40 человек, этих же пассажиров может забрать один водитель на автобусе среднего класса.