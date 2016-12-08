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Что больше всего интересует омичей

8 декабря 2016, 14:44
В 2016 году.

Яндекс подводит итоги уходящего года. Аналитики изучили поисковые запросы омичей, определив события и личностей, которые волновали жителей нашего региона больше всего в 2016 году.

Что касается событий, произошедших в нашей стране и в мире, то наиболее часто омичи обращались с поисковыми запросами на темы выборов в России, свиного гриппа и президентских выборов в США.

Из событий региона наибольшее внимание омичей привлекли 300-летие города, эпидемия гриппа, авиашоу, прошедшее в марте нынешнего года, выставка "Флора" и бесплатный концерт группы "Сплин" на Соборной площади.

В число мужчин, наиболее часто попадавших в поисковые запросы омичей, вошли Дональд Трамп, Леонардо Ди Каприо и Леонид Якубович, среди женщин - Марго Робби, Ольга Бузова и Ксения Собчак.

Наиболее заинтересовавшими омичей в уходящем 2016 году фильмами стали "Отряд самоубийц", "Дэдпул" и "Зверополис". Среди зарубежных сериалов наиболее популярными у жителей региона были "Игра престолов", "Леди Баг и Супер-кот" и "Ходячие мертвецы", из российских - "Физрук", "Ольга" и "Мажор".

Из спортивных событий 2016 года наибольшее внимание омичей привлекли Чемпионат Европы по футболу, Олимпиада в Рио и плей-офф КХЛ.

Что касается наиболее ожидаемых премьер, то ими стали новые модели iPhone, Samsung Galaxy S7, а также новинки Xiomi. Самыми популярными мемами у омичей, согласно поисковым запросам, стали "Лабутены", "В Питере пить" и "Денег нет, но вы держитесь".


Фото: иллюстрация

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