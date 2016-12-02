Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске отремонтируют 50 автодорог за 18 млрд рублей

2 декабря 2016, 14:35
Дорожные работы.

Сегодня на пресс-конференции замминистра строительства и ЖКК региона Александр Фрикель подвел итоги дорожного строительства в Омской области в 2016 году. По его словам, на сегодняшний день выполнено 87% дорожных работ от запланированного объема. Средства, направленные из дорожного фонда, и федеральные трансферты позволили отремонтировать 193 км магистралей в регионе, это в шесть раз больше, чем в 2015 году. В работе находятся еще порядка 20 объектов протяженностью 64 км, они будут закончены в 2017 году.

Наибольшие усилия дорожников в 2016 году были направлены на ремонт автотрасс в северном направлении – дороги Омск-Тара, Тевриз –Усть-Ишим, а также Омск-Муромцево (отремонтировано два участка).

В 2016 году сданы в эксплуатацию два моста. Один в районном центре Крутинка, другой в поселке Тевриз. Мост в Тевризе был сдан еще в апреле, до конца этого года будут завершены работы по обустройству к нему подходов.

В Усть-Ишимском районе строительство трех мостов не было закончено из-за недобросовестного подрядчика – Новосибирской строительной компании. В августе минстрой региона в одностороннем порядке расторг с ними договор. С подрядчика было взыскано 48 млн. рублей неустойки. До конца года правительство рассчитывает заключить контракт на строительство с другой организацией. Сегодня мосты находятся в разной стадии готовности. По плану, до 20 сентября 2017 года все три объекта должны быть сданы в эксплуатацию.

В этом году было выделено 350 млн. рублей в виде субсидий на ремонт дорог в поселениях. Это позволило отремонтировать 400 тысяч кв. м автодорог.

Городу Омску из областного и федерального бюджетов в 2016 году на ремонт дорог направлено порядка 1,7 млрд. рублей, в том числе 349 млн. рублей на строительство путепровода на 15-ой Рабочей. На эти деньги отремонтировали 1,25 млн. кв. м дорожного полотна, что составляет около 15% всех автодорог.

Касаясь планов на 2017 год, Александр Фрикель выделил несколько пунктов. Первое, чем займется минстрой – техническим перевооружением ДРСУ, будут закуплены новые дорожно-строительные машины.

Также продолжится ремонт дорог. На эти цели в бюджете дорожного фонда выделено порядка 5 млрд. рублей.

Кроме того, область участвует в программе «Безопасные и качественные дороги». До 1 марта 2017 года регион планирует заключить соглашение с федеральным центром и получить дополнительное финансирование ремонта дорог в размере 2 млрд. рублей ежегодно до 2025 года, таким образом, общая сумма за девять лет составит 18 млрд. рублей. По этой программе в городе Омске будет отремонтировано 50 автодорог.

#Новости#Недвижимость#Стройка#Экономика
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20