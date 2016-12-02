В Омске отремонтируют 50 автодорог за 18 млрд рублей

Сегодня на пресс-конференции замминистра строительства и ЖКК региона Александр Фрикель подвел итоги дорожного строительства в Омской области в 2016 году. По его словам, на сегодняшний день выполнено 87% дорожных работ от запланированного объема. Средства, направленные из дорожного фонда, и федеральные трансферты позволили отремонтировать 193 км магистралей в регионе, это в шесть раз больше, чем в 2015 году. В работе находятся еще порядка 20 объектов протяженностью 64 км, они будут закончены в 2017 году.
Наибольшие усилия дорожников в 2016 году были направлены на ремонт автотрасс в северном направлении – дороги Омск-Тара, Тевриз –Усть-Ишим, а также Омск-Муромцево (отремонтировано два участка).
В 2016 году сданы в эксплуатацию два моста. Один в районном центре Крутинка, другой в поселке Тевриз. Мост в Тевризе был сдан еще в апреле, до конца этого года будут завершены работы по обустройству к нему подходов.
В Усть-Ишимском районе строительство трех мостов не было закончено из-за недобросовестного подрядчика – Новосибирской строительной компании. В августе минстрой региона в одностороннем порядке расторг с ними договор. С подрядчика было взыскано 48 млн. рублей неустойки. До конца года правительство рассчитывает заключить контракт на строительство с другой организацией. Сегодня мосты находятся в разной стадии готовности. По плану, до 20 сентября 2017 года все три объекта должны быть сданы в эксплуатацию.
В этом году было выделено 350 млн. рублей в виде субсидий на ремонт дорог в поселениях. Это позволило отремонтировать 400 тысяч кв. м автодорог.
Городу Омску из областного и федерального бюджетов в 2016 году на ремонт дорог направлено порядка 1,7 млрд. рублей, в том числе 349 млн. рублей на строительство путепровода на 15-ой Рабочей. На эти деньги отремонтировали 1,25 млн. кв. м дорожного полотна, что составляет около 15% всех автодорог.
Касаясь планов на 2017 год, Александр Фрикель выделил несколько пунктов. Первое, чем займется минстрой – техническим перевооружением ДРСУ, будут закуплены новые дорожно-строительные машины.
Также продолжится ремонт дорог. На эти цели в бюджете дорожного фонда выделено порядка 5 млрд. рублей.
Кроме того, область участвует в программе «Безопасные и качественные дороги». До 1 марта 2017 года регион планирует заключить соглашение с федеральным центром и получить дополнительное финансирование ремонта дорог в размере 2 млрд. рублей ежегодно до 2025 года, таким образом, общая сумма за девять лет составит 18 млрд. рублей. По этой программе в городе Омске будет отремонтировано 50 автодорог.