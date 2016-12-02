В Омске отремонтируют 50 автодорог за 18 млрд рублей

Сегодня на пресс-конференции замминистра строительства и ЖКК региона Александр Фрикель подвел итоги дорожного строительства в Омской области в 2016 году. По его словам, на сегодняшний день выполнено 87% дорожных работ от запланированного объема. Средства, направленные из дорожного фонда, и федеральные трансферты позволили отремонтировать 193 км магистралей в регионе, это в шесть раз больше, чем в 2015 году. В работе находятся еще порядка 20 объектов протяженностью 64 км, они будут закончены в 2017 году.