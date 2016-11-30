Налог на имущество для омского бизнеса увеличится в 20 раз

Напомним, со следующего года в омском регионе будет постепенно вводиться режим уплаты налога на имущество организаций, исходя из его кадастровой стоимости. Закон устанавливает минимальную площадь объектов недвижимости, с которых будут исчислять налог – 3 000 кв. м. Ставки налога 1% в 2018 году, с постепенным повышением до 2% в 2022 году. К первому чтению были учтены ряд поправок. В частности, льготы для заводоуправлений, изменения в порядке применения налогового вычета, введена фиксированная ставка 0,5% для застройщиков многоквартирных домов.