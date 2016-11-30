Налог на имущество для омского бизнеса увеличится в 20 раз

Сегодня на заседании Заксобрания депутатами был принят в первом чтении закон о налоге на имущество организаций. Портал Gorod55.ru ранее рассказывал о работе над
Напомним, со следующего года в омском регионе будет постепенно вводиться режим уплаты налога на имущество организаций, исходя из его кадастровой стоимости. Закон устанавливает минимальную площадь объектов недвижимости, с которых будут исчислять налог – 3 000 кв. м. Ставки налога 1% в 2018 году, с постепенным повышением до 2% в 2022 году. К первому чтению были учтены ряд поправок. В частности, льготы для заводоуправлений, изменения в порядке применения налогового вычета, введена фиксированная ставка 0,5% для застройщиков многоквартирных домов.
Депутат Кокорин, вновь озвучил свою инициативу, о том, что налог на имущество должны платить все, а не только владельцы более 3 000 кв. метров недвижимости. Но ставка налога должна быть в 10 раз меньше.
«Я собрал справки. ТЦ «Омский» - в этом случае сразу в три раза возрастает налогообложение, потом в девять, ТЦ «Герцен Плаза» – сразу в три раза, потом в 20», - отметил Валерий Кокорин.
Депутаты приняли в первом чтении проект, предложенный Минэкономики, но отметили, что в режиме внесения поправок, пороговая цифра начала исчисления налога (3000 кв. метров) может быть изменена.