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Налоговая обнаружила сотни работодателей, платящих зарплату в конверте

25 ноября 2016, 18:26
УФНС выводит зарплаты из тени.

Почти 16 млрд. рублей по налогу на доходы физических лиц уплатили в бюджет жители Омского региона, сообщает пресс-служба УФНС России по Омской области. Это на 5,5% больше, чем за тот же период 2015 года.

Отмечается, что налоговая инспекция принимает меры для дальнейшего увеличения собираемости налогов. Разработан план по выведения из тени работодателей, выплачивающих зарплату в конверте.

По данным фискального органа, за 9 месяцев текущего года на комиссии в УФНС были вызваны порядка 300 работодателей, выплачивающих вознаграждение ниже прожиточного минимума. Из этого списка к 142-ум налоговым агентам имеются претензии специалистов Пенсионного фонда и трудовой инспекции.

По данным УФНС, контрольные проверки предприятий позволили выявить почти 1300 налоговых агентов, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц. В результате бюджет пополнился на 221,4 млн. рублей.

Фото: иллюстрация

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