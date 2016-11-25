Налоговая обнаружила сотни работодателей, платящих зарплату в конверте

Почти 16 млрд. рублей по налогу на доходы физических лиц уплатили в бюджет жители Омского региона, сообщает пресс-служба УФНС России по Омской области. Это на 5,5% больше, чем за тот же период 2015 года.
Отмечается, что налоговая инспекция принимает меры для дальнейшего увеличения собираемости налогов. Разработан план по выведения из тени работодателей, выплачивающих зарплату в конверте.
По данным фискального органа, за 9 месяцев текущего года на комиссии в УФНС были вызваны порядка 300 работодателей, выплачивающих вознаграждение ниже прожиточного минимума. Из этого списка к 142-ум налоговым агентам имеются претензии специалистов Пенсионного фонда и трудовой инспекции.
По данным УФНС, контрольные проверки предприятий позволили выявить почти 1300 налоговых агентов, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц. В результате бюджет пополнился на 221,4 млн. рублей.
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