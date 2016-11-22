Город55
ГлавноеВсе новости

За иллюминацию новогодней елки омская мэрия готова заплатить 1,2 млн

22 ноября 2016, 19:04
Подготовка к празднику.

На новогоднее оформление главной городской елки, а также парковой аллеи городская администрация выделит 1,2 миллиона рублей.


Об этом стало известно по информации сайта zakupki.gov.ru, где департамент культуры омской администрации объявил о начале аукциона по иллюминации новогодней елки. Первоначальная стоимость лота - 1,215 млн рублей.


В документации электронного аукциона говорится, что высота искусственной елки составит 20 метров, диаметр – 6 метров.
Также предусматривается оформление парковой аллеи, которая ведет в зону спокойного отдыха. Светодиодами будет украшена входная арка, выполнена подсветка ледовых фигур.


Время работы иллюминации в новогоднем парке: в рабочие дни с 25 декабря по 15 января – с 16:00 до 22:00, в праздничные дни, а именно 31 декабря и 7 января – с 17:00 до 04:00.


Все оформительские работы по установке иллюминации должны быть выполнены до 24 декабря.


Напомним, основным местом для новогодних гуляний в этом году станет парк имени 30-летия ВЛКСМ. Об этом портал Gorod55.ru уже сообщал ранее.



Фото в тексте: zakupki.gov.ru

#Новости#Афиша#Новый_год_2017#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20