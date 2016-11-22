За иллюминацию новогодней елки омская мэрия готова заплатить 1,2 млн

На новогоднее оформление главной городской елки, а также парковой аллеи городская администрация выделит 1,2 миллиона рублей.
Об этом стало известно по информации сайта
В документации электронного аукциона говорится, что высота искусственной елки составит 20 метров, диаметр – 6 метров.
Также предусматривается оформление парковой аллеи, которая ведет в зону спокойного отдыха. Светодиодами будет украшена входная арка, выполнена подсветка ледовых фигур.
Время работы иллюминации в новогоднем парке: в рабочие дни с 25 декабря по 15 января – с 16:00 до 22:00, в праздничные дни, а именно 31 декабря и 7 января – с 17:00 до 04:00.
Все оформительские работы по установке иллюминации должны быть выполнены до 24 декабря.
Напомним, основным местом для новогодних гуляний в этом году станет парк имени 30-летия ВЛКСМ. Об этом портал Gorod55.ru
Фото в тексте: zakupki.gov.ru