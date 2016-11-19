Восстание машин началось в Китае, есть пострадавшие

Неожиданное нападение робота, как сообщает сайт «News.Youth.cn» произошло во время 18-й Китайской международной ярмарке высоких технологий в городе Шэньчжэнь, которая проходит в Поднебесной с 16 по 21 ноября.
На выставке представлены инновационные разработки в области технологий энергосбережения, охраны окружающей среды, биотехнологии, энергетики и другие.
Так вот, всё бы хорошо, но на выставке происходит инцидент, который мгновенно подхватывается мировыми СМИ, и который многими характеризуется как «восстание машин». Вообще, чтобы «терминатор» впервые напал на человека в Китае, такого не ожидали даже фантасты. Ну, в США, ну, в Японии – это да. Но это случилось именно в Китае.
Как сообщается, робот с именем «Толстяк», неожиданно «сошел с ума» и разгромил на выставке стеклянный стенд компании конкурента. «Терминатора» пытался остановить человек. Однако робот атаковал его, причинив ранения. Сотрудник выставки был госпитализирован.
Сообщается, что робот «Толстяк» разрабатывался для общения с детьми. По внешней конструкции он схож с известным роботом R2-D2 из «Звездных войн». У «Толстяка» в верхней части туловища размещен экран, демонстрирующий различное эмоциональное состояние.