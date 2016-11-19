Восстание машин началось в Китае, есть пострадавшие

Так вот, всё бы хорошо, но на выставке происходит инцидент, который мгновенно подхватывается мировыми СМИ, и который многими характеризуется как «восстание машин». Вообще, чтобы «терминатор» впервые напал на человека в Китае, такого не ожидали даже фантасты. Ну, в США, ну, в Японии – это да. Но это случилось именно в Китае.