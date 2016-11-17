На трассе южнее Омска едва не замерзли 35 пассажиров

Из-за замершего дизельного топлива в пассажирском автобусе в беде оказались 35 человек, в том силе 8 пенсионного возраста.
По данным сайта департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области КЧС МВД РК, на пути следования из пассажирского автобуса Volvo эвакуировали пассажиров по причине их возможного обморожения.
Сигнал о бедствии на автодороге республиканского значения поступил в 02:42. Сообщалось, что в районе 50 километра трассы Омск-Майкапчигай, не доезжая Железинки, остановился пассажирский автобус по причине замершего дизельного топлива. Автобус следовал по маршруту Семей-Павлодар-Омск.
Спасатели прибыли на место происшествия через 15 минут после поступления сигнала о бедствии. Совместно с акимом села Жанабет было принято решение расселить замерзающих пассажиров в здании Жанабетской основной школы. Люди получили горячее питание и отдохнули.
По материалам пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области КЧС МВД РК