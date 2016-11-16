После Омска второй координатор суицидальной сети найден в Подмосковье

По данным следствия, с декабря 2013 года по май 2016 в соцсети «ВКонтакте» появилось восемь сообществ, где пропагандировали суицид и призывали к нему детей и подростков. Доступ к группам был закрыт, предоставлялся на усмотрение администратора. Пользователи, попавшие в группу, должны были выполнять различные задания, тематически связанные со смертью, причинением себе увечий, инсценировкой суицида. За свои действия – рисунки, тексты, фотографии порезов - участники группы получали рейтинг, открывавший доступ к новым «возможностям».