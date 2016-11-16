После Омска второй координатор суицидальной сети найден в Подмосковье

В мае 2016 года следователи Главного управления СК РФ по Санкт-Петербургу провели проверку сообщений ряда СМИ о закрытых группах в социальных сетях, где, предположительно, подростков склоняли к самоубийству. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 33 и статье 110 УК РФ, подстрекательство, доведение до самоубийства.
По данным следствия, с декабря 2013 года по май 2016 в соцсети «ВКонтакте» появилось восемь сообществ, где пропагандировали суицид и призывали к нему детей и подростков. Доступ к группам был закрыт, предоставлялся на усмотрение администратора. Пользователи, попавшие в группу, должны были выполнять различные задания, тематически связанные со смертью, причинением себе увечий, инсценировкой суицида. За свои действия – рисунки, тексты, фотографии порезов - участники группы получали рейтинг, открывавший доступ к новым «возможностям».
Задания дети должны выполнять глубокой ночью, что становится причиной постоянного недосыпания, а потом – ухудшению общего самочувствия, снижению воли, способности к аналитике.
В итоге ребенок, вступив в группу, чтобы участвовать в увлекательной игре, оказывался в психологической ловушке. Единственным правильным способом выйти из сложной жизненной ситуации преподносили смерть. Насилие и депрессия романтизировались, а такие ценности как семья и друзья – высмеивались. Виртуальная действительность смешивалась с реальной, и происходящее на мониторе компьютера дети проецировали в собственную жизнь. Следователи выяснили, что при отказе выполнять очередное задание пользователя немедленно исключали из группы. Дорожа своим рейтингом, дети и подростки выполняли изощренные указания, вплоть до суицида.
На сегодня следователи установили 15 потерпевших до 18-ти лет, совершивших самоубийство и состоявших в так называемых «группах смерти». Суициды еще пятерых не состоялись.
По заключению психолого-лингвистической экспертизы, в переписке руководителей группы присутствует побуждение к совершению самоубийства, «способствовавшее деформации инстинкта самосохранения».
Накануне, 15 ноября, в Солнечногорске Московской области задержан первый подозреваемый Филипп Будейкин, администратор одной из «групп смерти». Молодой человек был зарегистрирован в соцсети под ником «Филипп Лис».
В настоящее время проходят обыски в десяти российских регионах, в том числе в Краснодарском крае, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Омской, Тульской областях, республике Коми и Башкортостане. Обыски проходят как у администраторов «групп смерти», так и их участников, особенное внимание уделяется тем, кто зарегистрирован под никами «Филипп Лис», «Филипп Море», «Мирон Стех», «Хранитель Истины» и других.
В СК действует межведомственная рабочая группа по вопросам предупреждения распространения в интернете информации, призывающей к суициду. Комплекс мер для защиты детей и подростков от преступного воздействия прорабатывается по поручению Председателя СК России, сообщают в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Ранее портал Gorod55 сообщал, что в Омске
У девочки изъяты мобильный телефон и жесткий диск от компьютера, проводятся мероприятия для установления лиц, направлявших «деятельность» омички. Она не отрицает, что переписывалась с участниками групп в соцсети, в том числе и на суицидальную тематику, говоря, что «играла» и «шутила»: «на моей странице черный юмор».