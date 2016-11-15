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Голая Miss BumBum сфотографировалась с талисманом ЧМ-2018 в России 18+

15 ноября 2016, 16:30
Забиваку «пригрели» на обнаженном теле.

Официальный талисман чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, волк Забивака, оказался «счастливчиком» еще задолго до начала спортивных соревнований. Он неожиданно для себя оказался изображенным на роскошном теле девушки, обладательницы титула Miss BumBum 2015, присуждаемого за самые красивые ягодицы.


Так вот, модель Сьюзи Кортес, являясь чемпионата мира-2018 в Латинской Америке, стала фактически «холстом» для изображения талисмана ЧМ 2018. Волк Забивака «пригрелся» на ее роскошной груди. Фотографии появились на странице Кортес в социальной сети Instagram.


Причем, пока волка рисовали спереди, российский триколор наносили как раз на «самую красивую» часть тела Miss BumBum 2015.


Сама Сьюзи уточнила, что этот боди-арт – подарок ее поклонникам по всему миру и выражение поддержки талисману Забиваке.



#Новости#Афиша#Футбол#Спорт
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