Голая Miss BumBum сфотографировалась с талисманом ЧМ-2018 в России 18+

Официальный талисман чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, волк Забивака, оказался «счастливчиком» еще задолго до начала спортивных соревнований. Он неожиданно для себя оказался изображенным на роскошном теле девушки, обладательницы титула Miss BumBum 2015, присуждаемого за самые красивые ягодицы.