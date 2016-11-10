Омский экс-чиновник, раздававший муниципальные земли, осужден условно

В результате незаконных действий с оформлением земельных участков в Азовском районе, бывший глава муниципального образования приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года условно, кроме этого экс-чиновник выплатит в полном объеме заявленный иском материальный ущерб, сообщает пресс-служба омского следственного комитета.
В Омской области провозглашен приговор бывшему главе администрации Азовского немецкого национального района 62-летнему Виктору Сабельфельду, который обвинялся по ст.286 Уголовного Кодекса РФ (превышение должностных полномочий главой местного самоуправления).
Собранные в ходе следствия доказательства полностью удовлетворили суд для того, чтобы вынести обвинительный приговор.
Ранее: весной 2013 года по распоряжению высшего должностного лица Азовского района были сформированы три земельных участка под строительство многоквартирных домов в зоне, которая характеризуется как ландшафтно-рекреационная, причем эти решения заведомо носили незаконный характер.
В дальнейшем глава местного самоуправления приложил максимум усилий для того, чтобы в аукционе на аренду данных земельных участков, победило ООО «Варм», генеральным директором которого был сын чиновника. По итогам аукциона муниципалитет в лице главы администрации заключил договор аренды земли с ООО «Варм». Вскоре на предмете торгов были построены 1-этажные жилые дома.
Следствием установлено, что действиями главы муниципалитета были нарушены права и интересы граждан и общества в целом, включая права на благоприятную среду. Также пострадал и сам орган местного самоуправления: с баланса муниципального фонда были изъяты объекты, которые в дальнейшем могли бы использоваться для строительства и функционирования ландшафтно-рекреационной зоны. Данный ущерб оценили в размере свыше 1 миллиона рублей.
Приговор суда: Виктор Сабельфельд признан виновным и понесет наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, при этом возместит причиненный преступлением материальный ущерб в полном объеме.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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