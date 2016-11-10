Омский экс-чиновник, раздававший муниципальные земли, осужден условно

Ранее: весной 2013 года по распоряжению высшего должностного лица Азовского района были сформированы три земельных участка под строительство многоквартирных домов в зоне, которая характеризуется как ландшафтно-рекреационная, причем эти решения заведомо носили незаконный характер.

В дальнейшем глава местного самоуправления приложил максимум усилий для того, чтобы в аукционе на аренду данных земельных участков, победило ООО «Варм», генеральным директором которого был сын чиновника. По итогам аукциона муниципалитет в лице главы администрации заключил договор аренды земли с ООО «Варм». Вскоре на предмете торгов были построены 1-этажные жилые дома.