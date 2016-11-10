Омский Авангард сравнили с китайской командой Куньлунь

Данные о посещаемости матчей клубов лиги опубликованы на официальном сайте КХЛ. В среднем на каждый матч чемпионата приходит 5920 любителей хоккея, что на 400 человек меньше, нежели в прошлом сезоне. Кроме того, показатель заполняемости ледовых арен составил 71%