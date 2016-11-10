Омский Авангард сравнили с китайской командой Куньлунь

Омский «Авангард» оказался в пятерке самых посещаемых клубов КХЛ. В среднем «Арену Омск» посещает 8780 зрителей.
Данные о посещаемости матчей клубов лиги опубликованы на официальном
«Арена Омск» со средней посещаемостью 8780 человек занимает в КХЛ пятую строку, при этом заполняемость стадиона составляет 85%. По последнему показателю абсолютным лидером лиги является «Сибирь», где каждый матч заполняется 99,7% мест, в то же время вместимости новосибирской арены составляет 7420 зрителей.
Самой посещаемой командой КХЛ остается минское «Динамо», игры которого стабильно посещают более 13 тысяч зрителей. Заполняемость арены в столице Белоруссии составила 87,2%. Помимо этого, перед «Авангардом» в данном рейтинге расположились СКА, «Йокерит» и «Слован».
Аутсайдером по показателю посещаемости является новичок лиги китайский «Куньлунь», на матчи которого в среднем приходит 1500 человек, заполняемость арены составляет всего лишь 29%.
По гостевой посещаемости с показателем 6973 человека «Авангард» стал вторым, уступив лишь московскому ЦСКА (7137 зрителей).
Фото: hawk.ru