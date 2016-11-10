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Омский Авангард сравнили с китайской командой Куньлунь

10 ноября 2016, 15:57
Лидеры и аутсайдеры лиги.

Омский «Авангард» оказался в пятерке самых посещаемых клубов КХЛ. В среднем «Арену Омск» посещает 8780 зрителей.

Данные о посещаемости матчей клубов лиги опубликованы на официальном сайте КХЛ. В среднем на каждый матч чемпионата приходит 5920 любителей хоккея, что на 400 человек меньше, нежели в прошлом сезоне. Кроме того, показатель заполняемости ледовых арен составил 71%

«Арена Омск» со средней посещаемостью 8780 человек занимает в КХЛ пятую строку, при этом заполняемость стадиона составляет 85%. По последнему показателю абсолютным лидером лиги является «Сибирь», где каждый матч заполняется 99,7% мест, в то же время вместимости новосибирской арены составляет 7420 зрителей.

Самой посещаемой командой КХЛ остается минское «Динамо», игры которого стабильно посещают более 13 тысяч зрителей. Заполняемость арены в столице Белоруссии составила 87,2%. Помимо этого, перед «Авангардом» в данном рейтинге расположились СКА, «Йокерит» и «Слован».

Аутсайдером по показателю посещаемости является новичок лиги китайский «Куньлунь», на матчи которого в среднем приходит 1500 человек, заполняемость арены составляет всего лишь 29%.

По гостевой посещаемости с показателем 6973 человека «Авангард» стал вторым, уступив лишь московскому ЦСКА (7137 зрителей).


Фото: hawk.ru

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