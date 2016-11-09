Новый спортивный стадион открывается в Омске

В четверг, 10 ноября, в Кировском округе города Омска пройдет открытие междворового стадиона по адресу улица Взлетная, 3-А, сообщает пресс-служба администрации города.
Цель проекта, реализованного департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска, заключается в создании для омичей доступных условий для занятия спортом по месту жительства.
В профильном департаменте отмечают, что новое сооружение включает в себя многофункциональные спортивные объекты, предназначенные для занятия спортом и проведения досуга. Новый объект включает в себя хоккейную коробку, уличные тренажеры, площадку для игры в баскетбол и футбол.
Возглавляющий профильный департамент Михаил Расин отметил, что на территории города ведется активная работа по обустройству к зимнему сезону спортивных объектов. Обращается внимание на увеличение в Омске числа мест, предназначенных для занятия спортом, в частности на площадках придомовых территорий.
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