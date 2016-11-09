Новый спортивный стадион открывается в Омске

В профильном департаменте отмечают, что новое сооружение включает в себя многофункциональные спортивные объекты, предназначенные для занятия спортом и проведения досуга. Новый объект включает в себя хоккейную коробку, уличные тренажеры, площадку для игры в баскетбол и футбол.